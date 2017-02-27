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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7137713871397140>
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 23:36

232 за, Трамп дважды непрезидент...
даже 10 респов за...
теперь начнётся "веселуха"
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 00:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

какая веселуха?
можно ли рассчитавать на еще какие-нибудь пики курса по доллару?
почти каждый год середины января , иногда февраля, были пиковыми
serp6769
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 01:28

  serp6769 написав:какая веселуха?
можно ли рассчитавать на еще какие-нибудь пики курса по доллару?
почти каждый год середины января , иногда февраля, были пиковыми

В этом году рекорднейшие выплаты по внешним долгам. НБУ будет пылесосить весь год.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 07:37

  fin написав:Вообщем, ждем весенне-летнего бакса па26-27 и затариваемся им на всю имеющуюся гривнебумагу! Как всегда.

Таково и мое мнение.Может быть доллар и будет дорогим через несколько лет,но на ближайшие полгода перспективы у него не ахти,что мне,идейному стороннику нетрудовых доходов,и нужно.Вопроса по этому году,взаимосвязанных,от которых потом запляшет все остальное 2.Насколько пойдет война с китайской заразой и когда попрет инфляция.А доллар в первом полугодии продолжат раздавать.Как-то так.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 08:31

  goldfinger написав:на ближайшие полгода перспективы у него не ахти


что за "не ахти перспективы"? Если вы об эмиссии, деньги эти в свободное обращение не поступали и в Украину не приходили. От того что где-то чтото происходит, соотношение спроса и предложения на местном рынке не меняется.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 08:46

  Амвросий написав:
  goldfinger написав:на ближайшие полгода перспективы у него не ахти


что за "не ахти перспективы"? Если вы об эмиссии, деньги эти в свободное обращение не поступали и в Украину не приходили. От того что где-то чтото происходит, соотношение спроса и предложения на местном рынке не меняется.

Не совсем так, «бесплатные» (у себя на родине) доллары ищут по миру рыбные места чем надувают пузыри, при желании наши овгз могут стать одним из них (типа акций ммм в мировом масштабе), нашему правительству нужны деньги? деньгам нужны выгодные вложения? сидящим на баулах с нетрудовой гривной нужен дешевый доллар? звезды могут сойтись и мои прогнозы сбудутся... Тому что доллар не совсем фиатная валюта, поэтому не может быть «лишним» все время есть тьма примеров. Девал неминуемо будет, когда сша включат пылесос (не в этом году), Из-за разницы учетных ставок на момент Украина может привлечь у мировых спекулей любое количество долларов, которое способна переварить.

Поэтому ситуация комичная, учетная ставка 6% при том что внутри страны (кроме эмиссии) привлечь деньги дешевле 14% (а для пересичного дешевле 30%) невозможно. Если поднимут ставку, иностранные деньги хлынут в Украину, чего в НБУ явно не хотят.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 січ, 2021 09:31, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:04

  fin написав:Вообщем, ждем весенне-летнего бакса па26-27 и затариваемся им на всю имеющуюся гривнебумагу! Как всегда.


Повторять, повторять и еще раз повторять!
Не забывать каждый день!
Тогда случится! ;-)
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:05

  vitaliian написав:
  Амвросий написав:
  goldfinger написав:на ближайшие полгода перспективы у него не ахти


что за "не ахти перспективы"? Если вы об эмиссии, деньги эти в свободное обращение не поступали и в Украину не приходили. От того что где-то чтото происходит, соотношение спроса и предложения на местном рынке не меняется.

Не совсем так, «бесплатные» (у себя на родине) доллары ищут по миру рыбные места чем надувают пузыри, при желании наши овгз могут стать одним из них (типа акций ммм в мировом масштабе), нашему правительству нужны деньги? деньгам нужны выгодные вложения? сидящим на баулах с нетрудовой гривной нужен дешевый доллар? звезды могут сойтись и мои прогнозы сбудутся... Тому что доллар не совсем фиатная валюта, поэтому не может быть «лишним» все время есть тьма примеров. Девал неминуемо будет, когда сша включат пылесос (не в этом году), Из-за разницы учетных ставок на момент Украина может привлечь у мироввх спекулей любое количество долларов, которое способна переварить.

Ходять думки, що пилосос включать не раніше 2024, а ще є голоса, що йде епоха дешевого долара на кшталт "японської хвороби" і це на десятиляття, так як підвищення ставки робить харакірі туйовій хучі зомбі-компаній.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:07

flyman я тоже думаю что это надолго, но расслабляться нельзя, с марта дороже 25 я доллар не покупаю.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$


Вы оптимист! Но все же не реалист ....
Хотя я тоже не против! )
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