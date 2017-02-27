Додано: Чет 14 січ, 2021 08:46

Амвросий написав: goldfinger написав: на ближайшие полгода перспективы у него не ахти на ближайшие полгода перспективы у него не ахти



что за "не ахти перспективы"? Если вы об эмиссии, деньги эти в свободное обращение не поступали и в Украину не приходили. От того что где-то чтото происходит, соотношение спроса и предложения на местном рынке не меняется. что за "не ахти перспективы"? Если вы об эмиссии, деньги эти в свободное обращение не поступали и в Украину не приходили. От того что где-то чтото происходит, соотношение спроса и предложения на местном рынке не меняется.

Не совсем так, «бесплатные» (у себя на родине) доллары ищут по миру рыбные места чем надувают пузыри, при желании наши овгз могут стать одним из них (типа акций ммм в мировом масштабе), нашему правительству нужны деньги? деньгам нужны выгодные вложения? сидящим на баулах с нетрудовой гривной нужен дешевый доллар? звезды могут сойтись и мои прогнозы сбудутся... Тому что доллар не совсем фиатная валюта, поэтому не может быть «лишним» все время есть тьма примеров. Девал неминуемо будет, когда сша включат пылесос (не в этом году), Из-за разницы учетных ставок на момент Украина может привлечь у мировых спекулей любое количество долларов, которое способна переварить.Поэтому ситуация комичная, учетная ставка 6% при том что внутри страны (кроме эмиссии) привлечь деньги дешевле 14% (а для пересичного дешевле 30%) невозможно. Если поднимут ставку, иностранные деньги хлынут в Украину, чего в НБУ явно не хотят.