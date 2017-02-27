Додано: Чет 14 січ, 2021 09:34

Искатель во первых это всего лишь прогнозы, они могут сбыться могут не сбыться. Зачем мне переобуваться в воздухе, думаете ваши негативные оценки как то на меня влияют? Детский сад.

верю в евро... по 1,4

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