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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7137713871397140
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  rasmus написав:Вы оптимист! Но все же не реалист ....

Вообще-то это называется фантаст или даже сказочник.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:27

  rasmus написав:
  vitaliian написав:минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$


Вы оптимист! Но все же не реалист ....
Хотя я тоже не против! )

В евро по 1,4 год назад тоже никто не верил.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:31

  vitaliy_berdinskikh написав:
  rasmus написав:Вы оптимист! Но все же не реалист ....

Вообще-то это называется фантаст или даже сказочник.

Вообще-то это называется провокатор. Потом сменит ник или даже просто "переобуется в воздухе", как некоторые персонажи с этой ветки.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:34

Искатель во первых это всего лишь прогнозы, они могут сбыться могут не сбыться. Зачем мне переобуваться в воздухе, думаете ваши негативные оценки как то на меня влияют? Детский сад.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 09:36

Нерезы вчера купили ОВГЗ на 2,7 млрд.грн.
Но тут интересно другое. На прошедшем аукционе длинные ОВГЗ были проданы в незначительном объеме.
2-летки = 263 млн грн
3-летки = 271 млн грн.

Что же купили нерезы ? Неужели годовые которых было продано на 4,6 млрд.
А может 6 месячные , а летом откупить валюту и на выход ?
Есть еще вариант что они купили длинные ОВГЗ на вторичке.
Вообщем странно. Подожду развернутый отчет НБУ, может просто ошибка.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 7137713871397140
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