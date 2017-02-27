Вообще-то это называется фантаст или даже сказочник.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 січ, 2021 09:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вообще-то это называется фантаст или даже сказочник.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 14 січ, 2021 09:27
В евро по 1,4 год назад тоже никто не верил.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Додано: Чет 14 січ, 2021 09:31
Додано: Чет 14 січ, 2021 09:34
Искатель во первых это всего лишь прогнозы, они могут сбыться могут не сбыться. Зачем мне переобуваться в воздухе, думаете ваши негативные оценки как то на меня влияют? Детский сад.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Додано: Чет 14 січ, 2021 09:36
Нерезы вчера купили ОВГЗ на 2,7 млрд.грн.
Но тут интересно другое. На прошедшем аукционе длинные ОВГЗ были проданы в незначительном объеме.
2-летки = 263 млн грн
3-летки = 271 млн грн.
Что же купили нерезы ? Неужели годовые которых было продано на 4,6 млрд.
А может 6 месячные , а летом откупить валюту и на выход ?
Есть еще вариант что они купили длинные ОВГЗ на вторичке.
Вообщем странно. Подожду развернутый отчет НБУ, может просто ошибка.
Живите своим умом!
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