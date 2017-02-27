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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 січ, 2021 10:03
Амвросий написав: goldfinger написав:
на ближайшие полгода перспективы у него не ахти
что за "не ахти перспективы"? Если вы об эмиссии, деньги эти в свободное обращение не поступали и в Украину не приходили. От того что где-то чтото происходит, соотношение спроса и предложения на местном рынке не меняется.
Ну,вообще я смотрю в основном на евро,золото,нефть и недвигу.Гривна это неизбежный побочный эффект.
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goldfinger
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Додано: Чет 14 січ, 2021 10:06
vitaliian
Я не про Вас
Тут один персонаж раз в полдня повторяет, что весной будет 27.
Понимаете, Виталий (правильно ник интерпретировал?), ошибаться в прогнозах - не страшно. Плохо, когда начинаешь убеждать себя, что все, во что веришь, правда. А еще хуже, когда начинаешь убеждать в этом других.
1,40 по евро - реально. А вот 25 по доллару в Украине - вряд ли...
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Искатель
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Додано: Чет 14 січ, 2021 10:27
Искатель извините я не так понял, никого не пытаюсь ни в чем убедить, просто делюсь мыслями в меру своего понимания происходящего.
ЕВРО по 1,4 и доллар по 25 взимосвязаны. Точной связи не понимаю, скорее всего сша заливает свои инвест фонды бесплатным долларом, а они пытаются его раздать везде где ставка выше привлечения и заработать разницу %. По нам, ставку 6% долго держать не получится, банки не могут бесконечно кредитовать правительство (эта воронка в которую нужно вливать все больше и больше, если этого не делать обрушение пирамиды овгз вызовет обрушение и банковской системы), поэтому нужны вливания извне, чтобы разделить с кем то риски. Дальше все как обычно, доступный доллар попадет на межбанк, где спроса на него нет (экономика в ж..) , соответственно летом увидим курс 24-25 .
Из-за того что банки заигрались в овгз валюту рекомендую в банках не держать. На 21год рисков не вижу, но смущает другое, забирал вклад в одном из банков пытался по телефону отменить автопролонгацию, но нет надо явится лично и больше никак (раньше звонил и отменял), ок хоть и не логично (карантин) явился и меня с порога начали уговаривать на новый депозит. Не все так хорошо в датском королевстве с дешевым рефинансом. Название банка не скажу, чтобы не раздувать панику. По валюте явно просматривается отток. Как бы не выдали вам вклады бумагами овгз (шутка).
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 14 січ, 2021 10:53, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
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vitaliian
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Додано: Чет 14 січ, 2021 10:45
Искатель написав:
Я не про Вас
Тут один персонаж раз в полдня повторяет, что весной будет 27.
Понимаете, Виталий (правильно ник интерпретировал?), ошибаться в прогнозах - не страшно. Плохо, когда начинаешь убеждать себя, что все, во что веришь, правда. А еще хуже, когда начинаешь убеждать в этом других.
Перепрошую за офтоп, але це чудово ілюструє ваші слова.
Вчора прочитав у ФБ Peter Chernyshov
Вдруг вы до сих пор, не знаете "правый" Вы, или "левый"?
Тогда вот вам простой тест.
Итак...
Если правый не любит оружие - то он его попросту не покупает.
Если левый не любит оружие - он требует всё оружие запретить.
Если правый считает себя вегетарианцем - он не ест мяса.
Если левый считает себя вегетарианцем - он хочет запретить мясо для всех.
Если правый разорён - он думает о том, как улучшить свою ситуацию.
Левый ищет того, кто возьмёт на себя за это ответственность и, заодно, шефство над ним самим.
Если правому не нравится ведущий ток-шоу - он переключается на другой канал.
Левый требует, чтобы все, кто ему не нравится, были уволены.
Неверующий правый просто не посещает церковь.
Неверующий левый требует прекращения всякого упоминания о Боге и религии.
Если правый это всё прочитает, то перешлёт своим друзьям, чтобы они посмеялись.
Левый всё это немедленно удалит, потому что почувствует себя "оскорбленным" и пожалуется администрации фейсбука.."
А. Аратов.
Ось чому комунізм і такі заганяли - то є страшне зло.
Ф. без змін від вчорашнього вечора 28,10/28,25
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Додано: Чет 14 січ, 2021 10:54
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Ірина_
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Додано: Чет 14 січ, 2021 10:57
Realist написав:
А. Аратов.
Не знаю кто такой Аратов, но гораздо чаще встречается упоминания Михаэлла Кантрелла
В Харькове курcы чуть подросли и в среднем 28.10 на 28.25
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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