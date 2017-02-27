RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7137713871397140
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:03

  Амвросий написав:
  goldfinger написав:на ближайшие полгода перспективы у него не ахти


что за "не ахти перспективы"? Если вы об эмиссии, деньги эти в свободное обращение не поступали и в Украину не приходили. От того что где-то чтото происходит, соотношение спроса и предложения на местном рынке не меняется.

Ну,вообще я смотрю в основном на евро,золото,нефть и недвигу.Гривна это неизбежный побочный эффект. :)
goldfinger
 
Повідомлень: 659
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:06

vitaliian
Я не про Вас :) Тут один персонаж раз в полдня повторяет, что весной будет 27.
Понимаете, Виталий (правильно ник интерпретировал?), ошибаться в прогнозах - не страшно. Плохо, когда начинаешь убеждать себя, что все, во что веришь, правда. А еще хуже, когда начинаешь убеждать в этом других.
1,40 по евро - реально. А вот 25 по доллару в Украине - вряд ли...
Искатель
 
Повідомлень: 4314
З нами з: 22.02.16
Подякував: 642 раз.
Подякували: 2611 раз.
 
Профіль
4
4
1
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:27

Искатель извините я не так понял, никого не пытаюсь ни в чем убедить, просто делюсь мыслями в меру своего понимания происходящего.

ЕВРО по 1,4 и доллар по 25 взимосвязаны. Точной связи не понимаю, скорее всего сша заливает свои инвест фонды бесплатным долларом, а они пытаются его раздать везде где ставка выше привлечения и заработать разницу %. По нам, ставку 6% долго держать не получится, банки не могут бесконечно кредитовать правительство (эта воронка в которую нужно вливать все больше и больше, если этого не делать обрушение пирамиды овгз вызовет обрушение и банковской системы), поэтому нужны вливания извне, чтобы разделить с кем то риски. Дальше все как обычно, доступный доллар попадет на межбанк, где спроса на него нет (экономика в ж..) , соответственно летом увидим курс 24-25 .

Из-за того что банки заигрались в овгз валюту рекомендую в банках не держать. На 21год рисков не вижу, но смущает другое, забирал вклад в одном из банков пытался по телефону отменить автопролонгацию, но нет надо явится лично и больше никак (раньше звонил и отменял), ок хоть и не логично (карантин) явился и меня с порога начали уговаривать на новый депозит. Не все так хорошо в датском королевстве с дешевым рефинансом. Название банка не скажу, чтобы не раздувать панику. По валюте явно просматривается отток. Как бы не выдали вам вклады бумагами овгз (шутка).
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 14 січ, 2021 10:53, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5554
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 1596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:45

  Искатель написав:Я не про Вас :) Тут один персонаж раз в полдня повторяет, что весной будет 27.
Понимаете, Виталий (правильно ник интерпретировал?), ошибаться в прогнозах - не страшно. Плохо, когда начинаешь убеждать себя, что все, во что веришь, правда. А еще хуже, когда начинаешь убеждать в этом других.

Перепрошую за офтоп, але це чудово ілюструє ваші слова.
Вчора прочитав у ФБ Peter Chernyshov

Вдруг вы до сих пор, не знаете "правый" Вы, или "левый"?
Тогда вот вам простой тест.
Итак...
Если правый не любит оружие - то он его попросту не покупает.
Если левый не любит оружие - он требует всё оружие запретить.
Если правый считает себя вегетарианцем - он не ест мяса.
Если левый считает себя вегетарианцем - он хочет запретить мясо для всех.
Если правый разорён - он думает о том, как улучшить свою ситуацию.
Левый ищет того, кто возьмёт на себя за это ответственность и, заодно, шефство над ним самим.
Если правому не нравится ведущий ток-шоу - он переключается на другой канал.
Левый требует, чтобы все, кто ему не нравится, были уволены.
Неверующий правый просто не посещает церковь.
Неверующий левый требует прекращения всякого упоминания о Боге и религии.
Если правый это всё прочитает, то перешлёт своим друзьям, чтобы они посмеялись.
Левый всё это немедленно удалит, потому что почувствует себя "оскорбленным" и пожалуется администрации фейсбука.."
А. Аратов.

Ось чому комунізм і такі заганяли - то є страшне зло.
Ф. без змін від вчорашнього вечора 28,10/28,25
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 962
З нами з: 23.01.09
Подякував: 702 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:54

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Ослабление доллара и ралли по криптовалютам: чего ждать от валюты, биткоина и драгметаллов

Подписывайтесь на Finance.ua, ставьте лайк и не пропускайте важные видео!

С ув.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2284
З нами з: 14.09.13
Подякував: 503 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:А. Аратов.

Не знаю кто такой Аратов, но гораздо чаще встречается упоминания Михаэлла Кантрелла

В Харькове курcы чуть подросли и в среднем 28.10 на 28.25
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2710
З нами з: 06.08.19
Подякував: 647 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7137713871397140
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2201, 2202, 2203
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
22029 2876750
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 січ, 2021 10:53
Мечтательный бычок
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7354 1718473
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 12:02
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 63, 64, 65
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
643 150625
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.