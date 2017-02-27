Додано: Чет 14 січ, 2021 12:27

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

14.01.2021......................28,0555

Доллар прибавил 8.5 копеек.

Открылись на уровне вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на копейку и потом простояли без движения до 11. С выходом на рынок основных игроков весьма резво выросли на 2.5 копейки. После этого снова наступил период стабильности.

Индекс доллара очень незначительно снижается, можно говорить о топтании на месте.

Справочный курс встретили котировками 28.0550 - 28.0750, что на 3.5 копейки выше открытия.



НБУ вчера, хоть и был замечен на рынке, ничего не купил и не продал. Интервенция была психологической.

Остатки на коррсчетах сократились. Ликвидность в больших объемах утекла в казначейство. Большая часть этого потока лилась из суточных сертификатов. Из мелокого стоит отметить продолжающийся с начала недели рост объема суточного рефинанса, при этом произошел досрочный возврат толики тендерного.



Во вторник объем МБ вырос с 375.8 до 451.1 млн. Чистый спрос составил 431.1 млн. Постепенно восстанавливаемся после затяжных праздников. Клиентский спрос вырос и значительно опередил уменьшившееся предложение. Стоит однако заметить, что по оперативным сделкам (без форвардов) обороты сократились по обеим позициям, а превышение спроса над предложением выглядит не столь радикальным.