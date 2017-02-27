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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7138713971407141
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:27

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
14.01.2021......................28,0555
Доллар прибавил 8.5 копеек.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на копейку и потом простояли без движения до 11. С выходом на рынок основных игроков весьма резво выросли на 2.5 копейки. После этого снова наступил период стабильности.
Индекс доллара очень незначительно снижается, можно говорить о топтании на месте.
Справочный курс встретили котировками 28.0550 - 28.0750, что на 3.5 копейки выше открытия.

НБУ вчера, хоть и был замечен на рынке, ничего не купил и не продал. Интервенция была психологической.
Остатки на коррсчетах сократились. Ликвидность в больших объемах утекла в казначейство. Большая часть этого потока лилась из суточных сертификатов. Из мелокого стоит отметить продолжающийся с начала недели рост объема суточного рефинанса, при этом произошел досрочный возврат толики тендерного.

Во вторник объем МБ вырос с 375.8 до 451.1 млн. Чистый спрос составил 431.1 млн. Постепенно восстанавливаемся после затяжных праздников. Клиентский спрос вырос и значительно опередил уменьшившееся предложение. Стоит однако заметить, что по оперативным сделкам (без форвардов) обороты сократились по обеим позициям, а превышение спроса над предложением выглядит не столь радикальным.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:39

28.10-28.13/28.19-28.22

пока Киев не догнали
но думаю скоро
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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  #<1 ... 7138713971407141
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