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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7138713971407141
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:39

28.10-28.13/28.19-28.22

пока Киев не догнали
но думаю скоро
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:53

  prodigy написав:
  Искатель написав:vitaliian
Я не про Вас :) Тут один персонаж раз в полдня повторяет, что весной будет 27.
Понимаете, Виталий (правильно ник интерпретировал?), ошибаться в прогнозах - не страшно. Плохо, когда начинаешь убеждать себя, что все, во что веришь, правда. А еще хуже, когда начинаешь убеждать в этом других.
1,40 по евро - реально. А вот 25 по доллару в Украине - вряд ли...


к моему сожалению 1,40 -не реально (не выгодно для ЕС)


В июле 2008-го года евро дошел до 1,6038.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:54

Тем временем: предварительные итоги ОВГЗ-аукциона в разрезе участников

По состоянию на сегодня, 14 декабря, размещенные гривневые бумаги распределились следующим образом:

Зображення

С учетом размещения во вторник гривневых ОВГЗ на 7.51 млрд грн (по балансовой стоимости), баланс по порядку величины сходится (хотя и интересно, кто недоплатил 50 млн).

Надо отметить, что результат этот не окончательный, и некоторое перераспределение может происходить и в последующие дни, как правило, в пользу нерезидентов.

Забавно, что объем размещенных полугодичных бумаг (2.49 млрд) по порядку величины близок к прибавке в портфеле нерезидентов (2.89 млрд). Если нерезиденты действительно сфокусировались именно на полугодичных бумагах, то нельзя не одобрить их выбор: ко времени погашения (июль) курс доллара имеет шанс быть не выше нынешнего, и доходность в гривне (10.75%) будет и доходностью в валюте. Впрочем, это все лишь предположения, действительность, как правило, всегда многообразнее, и все совпадения могут быть только кажущимися.

А вот как выглядит участие нерезидентов на последних пяти аукционах:

Зображення

Глядя на их долю в последнем аукционе можно согласиться с версией, что они тоже долго оттаивают после рождественских и новогодних праздников. Ну, и отчасти, получить ответ на вопрос о причине роста курса гривны в последние дни.

----------------------------------------
Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills.
По аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:20

  sailed написав:Правильно Охрименко в одном из своих видео сказал, что эти качели в пределах гривны погоды не делают. Это раньше, при курсе 8, это было существенно. А сейчас, когда 27 или 28, зря мы так возбуждаемся, это же мизер пол гривны в пределах месяца. Спокойствие, только спокойствие!

п.с. прям упорно ниже 28 не хотят пускать. Вот и хорошо. Стабильность. Это тоже нужно, для экономики, для планирования.

по ходу, Зеленский и бригада делает классические правильные шаги в экономике. Не без ошибок, конечно. Но кто его может в этом упрекнуть?

Несколько последних действий, которые как мне кажется пойдут на пользу экономике страны, а значит и каждому ее жителю в той или иной степени:

0. Возврат украинских пленных. Ни один украинец не останется без помощи государства. Этот мем придает силу в борьбе за свободу. Это подтверждено в таких странах как Германия, Франция, Швейцария, Израиль, США, Китай.
1. Попытка остановить войну с целью получения передышки. Время играет в пользу Украины при столкновениях с превосходящими по мощи ВС России. ВСУ нужно перегруппироваться, вооружиться, восстановиться и подготовиться к выполнению последующих боевых задач. Я не в теме, но опыт ведь не пропьешь.
2. Воздействие на НБУ с целью изменения тактики валютных интервенций на межбанке с целью девальвировать гривну для стимулирования экономики. По другому глобально это сделать я не знаю как, возможно не хватает знаний, а может ничего другого еще не придумали. Китайский опыт в этом вопросе слишком уж положительный и грех его не повторить в украинских реалиях.
3. Проведение этого локдауна осуществляется уже с точки зрения предоставления равных возможностей для любого бизнеса - мелкого, среднего и крупного. Это оздоравливает ожидания бизнеса в стране, чего не хватало при прошлой власти, деятельность которой, я надеюсь, тшательно рассмотрят грамотные специалисты в судах.
Равные возможности в этом контексте заключаются в том, что все предприятия могут торговать "на вынос", а продуктовые супермаркеты разумно ограничены в номенклатуре товаров (им нельзя продавать носки, посуду, маски и т.п.). Возможности в какой-то степени уравнены, при условии отсутствия всяческого опыта управления при жестких карантинах за последние более чем 50 лет. Прошлые ошибки по искусственному созданию конкурентных преимуществ крупным продуктовым торговым сетям искорены.
4. МВФ не покинул нашу страну, что дает нам запас прочности перед всеми напастями. Это заслуга Зеленского слишком велика, учитывая полное отсутствие у него опыта в данных движениях, непонятным большинству обычных людей.
5. Трамп, который игнорировал Украину по непонятным мне причинам (личные интересы не совпали с украинскими), проиграл президентские выборы в США Байдену, который все таки обращает на нас внимание и инициирует оказание хоть какой-то помощи со стороны американского сената и правительства.

Блин, да это бинго!!! Главное теперь не заболеть (четко носить маску, тщательно мыть руки с мылом и избегать кашляющих больных)
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:34

  vitaliian написав:Искатель извините я не так понял, никого не пытаюсь ни в чем убедить, просто делюсь мыслями в меру своего понимания происходящего.

ЕВРО по 1,4 и доллар по 25 взимосвязаны. Точной связи не понимаю, скорее всего сша заливает свои инвест фонды бесплатным долларом, а они пытаются его раздать везде где ставка выше привлечения и заработать разницу %. По нам, ставку 6% долго держать не получится, банки не могут бесконечно кредитовать правительство (эта воронка в которую нужно вливать все больше и больше, если этого не делать обрушение пирамиды овгз вызовет обрушение и банковской системы), поэтому нужны вливания извне, чтобы разделить с кем то риски. Дальше все как обычно, доступный доллар попадет на межбанк, где спроса на него нет (экономика в ж..) , соответственно летом увидим курс 24-25 .

Из-за того что банки заигрались в овгз валюту рекомендую в банках не держать. На 21год рисков не вижу, но смущает другое, забирал вклад в одном из банков пытался по телефону отменить автопролонгацию, но нет надо явится лично и больше никак (раньше звонил и отменял), ок хоть и не логично (карантин) явился и меня с порога начали уговаривать на новый депозит. Не все так хорошо в датском королевстве с дешевым рефинансом. Название банка не скажу, чтобы не раздувать панику. По валюте явно просматривается отток. Как бы не выдали вам вклады бумагами овгз (шутка).

ОВГЗ на сегодня очень лакомый и высоконадежный актив для любого игрока. Посмотрите, не зря же иностранцы их покупают активно. Хотя можно сказать, что они бегут из доллара просто. Но куда бежать? Золото перекуплено, нефть имеет уже реальные риски по снижению потребления.

Лучше назовите тот свой банк, под которым уже шатается опора. Помогите форумчанам избежать глупости. Эта информация ценнее, чем ваши уверения о том каким курс будет или не будет через 3 месяца.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:40

  Искатель написав:
  prodigy написав:
  Искатель написав:vitaliian
Я не про Вас :) Тут один персонаж раз в полдня повторяет, что весной будет 27.
Понимаете, Виталий (правильно ник интерпретировал?), ошибаться в прогнозах - не страшно. Плохо, когда начинаешь убеждать себя, что все, во что веришь, правда. А еще хуже, когда начинаешь убеждать в этом других.
1,40 по евро - реально. А вот 25 по доллару в Украине - вряд ли...


к моему сожалению 1,40 -не реально (не выгодно для ЕС)


В июле 2008-го года евро дошел до 1,6038.


и нефть дошла до 153 дол., и аммиак до 850 дол., и многое другое до разных высот дошло, а потом ??? Вы думаете что уроков не вынесено и такой раззадор в ближайшем будущем может ещё разок случиться ? :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:50

  buratinyo написав:
Лучше назовите тот свой банк, под которым уже шатается опора. Помогите форумчанам избежать глупости. Эта информация ценнее, чем ваши уверения о том каким курс будет или не будет через 3 месяца.

У людей похоже проблемы с саморегуляцией, если вам не ценна моя информация добавьте меня в чс, и проблема решена. Нет они упорно всё читают, при этом возмущаются что им это не ценно/не интересно или ещё что то.. где логика? Касается не только вас.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 14:03

  vitaliian написав:
  buratinyo написав:
Лучше назовите тот свой банк, под которым уже шатается опора. Помогите форумчанам избежать глупости. Эта информация ценнее, чем ваши уверения о том каким курс будет или не будет через 3 месяца.

У людей похоже проблемы с саморегуляцией, если вам не ценна моя информация добавьте меня в чс, и проблема решена. Нет они упорно всё читают, при этом возмущаются что им это не ценно/не интересно или ещё что то.. где логика? Касается не только вас.

C чем проблемы? Странная реакция на мою вполне скромную и обоснованную просьбу. Я ж за язык вас не тянул клещами. Я бегло просмотрел и заметил мне интересное в вашем замечании про банк, который изменил на ходу процедуру отмены продления депозита. А это верный признак для банка, что он доживает последние месяцы. Поэтому я и интересуюсь про ваш банк. Назовите его имя, сестра.

Если вы навели тень на плетень про свой банк, то я так и сделаю - внесу вас в черный список. Вы там будете единственный если что. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 14:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что за хулиганы на межбанке?
Отголоски декабрьской распильной гривны?
И НБУ бегом откупает, нет совести у этих людей, я думал 27 будет ещё зимой, а выходит надо терпеть и ждать весны...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 14:21

  buratinyo написав:Проведение этого локдауна осуществляется уже с точки зрения предоставления равных возможностей для любого бизнеса - мелкого, среднего и крупного. Это оздоравливает ожидания бизнеса в стране, чего не хватало при прошлой власти, деятельность которой, я надеюсь, тшательно рассмотрят грамотные специалисты в судах.
Равные возможности в этом контексте заключаются в том, что все предприятия могут торговать "на вынос", а продуктовые супермаркеты разумно ограничены в номенклатуре товаров (им нельзя продавать носки, посуду, маски и т.п.).


Це стьоб такий?..
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