28.10-28.13/28.19-28.22
пока Киев не догнали
но думаю скоро
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:39
28.10-28.13/28.19-28.22
пока Киев не догнали
но думаю скоро
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:53
В июле 2008-го года евро дошел до 1,6038.
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:54
Тем временем: предварительные итоги ОВГЗ-аукциона в разрезе участников
По состоянию на сегодня, 14 декабря, размещенные гривневые бумаги распределились следующим образом:
С учетом размещения во вторник гривневых ОВГЗ на 7.51 млрд грн (по балансовой стоимости), баланс по порядку величины сходится (хотя и интересно, кто недоплатил 50 млн).
Надо отметить, что результат этот не окончательный, и некоторое перераспределение может происходить и в последующие дни, как правило, в пользу нерезидентов.
Забавно, что объем размещенных полугодичных бумаг (2.49 млрд) по порядку величины близок к прибавке в портфеле нерезидентов (2.89 млрд). Если нерезиденты действительно сфокусировались именно на полугодичных бумагах, то нельзя не одобрить их выбор: ко времени погашения (июль) курс доллара имеет шанс быть не выше нынешнего, и доходность в гривне (10.75%) будет и доходностью в валюте. Впрочем, это все лишь предположения, действительность, как правило, всегда многообразнее, и все совпадения могут быть только кажущимися.
А вот как выглядит участие нерезидентов на последних пяти аукционах:
Глядя на их долю в последнем аукционе можно согласиться с версией, что они тоже долго оттаивают после рождественских и новогодних праздников. Ну, и отчасти, получить ответ на вопрос о причине роста курса гривны в последние дни.
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Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ здесь:
По аукционам ОВГЗ здесь:
По погашениям здесь:
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:20
по ходу, Зеленский и бригада делает классические правильные шаги в экономике. Не без ошибок, конечно. Но кто его может в этом упрекнуть?
Несколько последних действий, которые как мне кажется пойдут на пользу экономике страны, а значит и каждому ее жителю в той или иной степени:
0. Возврат украинских пленных. Ни один украинец не останется без помощи государства. Этот мем придает силу в борьбе за свободу. Это подтверждено в таких странах как Германия, Франция, Швейцария, Израиль, США, Китай.
1. Попытка остановить войну с целью получения передышки. Время играет в пользу Украины при столкновениях с превосходящими по мощи ВС России. ВСУ нужно перегруппироваться, вооружиться, восстановиться и подготовиться к выполнению последующих боевых задач. Я не в теме, но опыт ведь не пропьешь.
2. Воздействие на НБУ с целью изменения тактики валютных интервенций на межбанке с целью девальвировать гривну для стимулирования экономики. По другому глобально это сделать я не знаю как, возможно не хватает знаний, а может ничего другого еще не придумали. Китайский опыт в этом вопросе слишком уж положительный и грех его не повторить в украинских реалиях.
3. Проведение этого локдауна осуществляется уже с точки зрения предоставления равных возможностей для любого бизнеса - мелкого, среднего и крупного. Это оздоравливает ожидания бизнеса в стране, чего не хватало при прошлой власти, деятельность которой, я надеюсь, тшательно рассмотрят грамотные специалисты в судах.
Равные возможности в этом контексте заключаются в том, что все предприятия могут торговать "на вынос", а продуктовые супермаркеты разумно ограничены в номенклатуре товаров (им нельзя продавать носки, посуду, маски и т.п.). Возможности в какой-то степени уравнены, при условии отсутствия всяческого опыта управления при жестких карантинах за последние более чем 50 лет. Прошлые ошибки по искусственному созданию конкурентных преимуществ крупным продуктовым торговым сетям искорены.
4. МВФ не покинул нашу страну, что дает нам запас прочности перед всеми напастями. Это заслуга Зеленского слишком велика, учитывая полное отсутствие у него опыта в данных движениях, непонятным большинству обычных людей.
5. Трамп, который игнорировал Украину по непонятным мне причинам (личные интересы не совпали с украинскими), проиграл президентские выборы в США Байдену, который все таки обращает на нас внимание и инициирует оказание хоть какой-то помощи со стороны американского сената и правительства.
Блин, да это бинго!!! Главное теперь не заболеть (четко носить маску, тщательно мыть руки с мылом и избегать кашляющих больных)
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:34
ОВГЗ на сегодня очень лакомый и высоконадежный актив для любого игрока. Посмотрите, не зря же иностранцы их покупают активно. Хотя можно сказать, что они бегут из доллара просто. Но куда бежать? Золото перекуплено, нефть имеет уже реальные риски по снижению потребления.
Лучше назовите тот свой банк, под которым уже шатается опора. Помогите форумчанам избежать глупости. Эта информация ценнее, чем ваши уверения о том каким курс будет или не будет через 3 месяца.
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:40
и нефть дошла до 153 дол., и аммиак до 850 дол., и многое другое до разных высот дошло, а потом ??? Вы думаете что уроков не вынесено и такой раззадор в ближайшем будущем может ещё разок случиться ?
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:50
У людей похоже проблемы с саморегуляцией, если вам не ценна моя информация добавьте меня в чс, и проблема решена. Нет они упорно всё читают, при этом возмущаются что им это не ценно/не интересно или ещё что то.. где логика? Касается не только вас.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Додано: Чет 14 січ, 2021 14:03
C чем проблемы? Странная реакция на мою вполне скромную и обоснованную просьбу. Я ж за язык вас не тянул клещами. Я бегло просмотрел и заметил мне интересное в вашем замечании про банк, который изменил на ходу процедуру отмены продления депозита. А это верный признак для банка, что он доживает последние месяцы. Поэтому я и интересуюсь про ваш банк. Назовите его имя, сестра.
Если вы навели тень на плетень про свой банк, то я так и сделаю - внесу вас в черный список. Вы там будете единственный если что.
Додано: Чет 14 січ, 2021 14:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что за хулиганы на межбанке?
Отголоски декабрьской распильной гривны?
И НБУ бегом откупает, нет совести у этих людей, я думал 27 будет ещё зимой, а выходит надо терпеть и ждать весны...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 14 січ, 2021 14:21
Це стьоб такий?..
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