Додано: Чет 14 січ, 2021 13:20

sailed написав: Правильно Охрименко в одном из своих видео сказал, что эти качели в пределах гривны погоды не делают. Это раньше, при курсе 8, это было существенно. А сейчас, когда 27 или 28, зря мы так возбуждаемся, это же мизер пол гривны в пределах месяца. Спокойствие, только спокойствие!



п.с. прям упорно ниже 28 не хотят пускать. Вот и хорошо. Стабильность. Это тоже нужно, для экономики, для планирования. Правильно Охрименко в одном из своих видео сказал, что эти качели в пределах гривны погоды не делают. Это раньше, при курсе 8, это было существенно. А сейчас, когда 27 или 28, зря мы так возбуждаемся, это же мизер пол гривны в пределах месяца. Спокойствие, только спокойствие!п.с. прям упорно ниже 28 не хотят пускать. Вот и хорошо. Стабильность. Это тоже нужно, для экономики, для планирования.

по ходу, Зеленский и бригада делает классические правильные шаги в экономике. Не без ошибок, конечно. Но кто его может в этом упрекнуть?Несколько последних действий, которые как мне кажется пойдут на пользу экономике страны, а значит и каждому ее жителю в той или иной степени:0. Возврат украинских пленных. Ни один украинец не останется без помощи государства. Этот мем придает силу в борьбе за свободу. Это подтверждено в таких странах как Германия, Франция, Швейцария, Израиль, США, Китай.1. Попытка остановить войну с целью получения передышки. Время играет в пользу Украины при столкновениях с превосходящими по мощи ВС России. ВСУ нужно перегруппироваться, вооружиться, восстановиться и подготовиться к выполнению последующих боевых задач. Я не в теме, но опыт ведь не пропьешь.2. Воздействие на НБУ с целью изменения тактики валютных интервенций на межбанке с целью девальвировать гривну для стимулирования экономики. По другому глобально это сделать я не знаю как, возможно не хватает знаний, а может ничего другого еще не придумали. Китайский опыт в этом вопросе слишком уж положительный и грех его не повторить в украинских реалиях.3. Проведение этого локдауна осуществляется уже с точки зрения предоставления равных возможностей для любого бизнеса - мелкого, среднего и крупного. Это оздоравливает ожидания бизнеса в стране, чего не хватало при прошлой власти, деятельность которой, я надеюсь, тшательно рассмотрят грамотные специалисты в судах.Равные возможности в этом контексте заключаются в том, что все предприятия могут торговать "на вынос", а продуктовые супермаркеты разумно ограничены в номенклатуре товаров (им нельзя продавать носки, посуду, маски и т.п.). Возможности в какой-то степени уравнены, при условии отсутствия всяческого опыта управления при жестких карантинах за последние более чем 50 лет. Прошлые ошибки по искусственному созданию конкурентных преимуществ крупным продуктовым торговым сетям искорены.4. МВФ не покинул нашу страну, что дает нам запас прочности перед всеми напастями. Это заслуга Зеленского слишком велика, учитывая полное отсутствие у него опыта в данных движениях, непонятным большинству обычных людей.5. Трамп, который игнорировал Украину по непонятным мне причинам (личные интересы не совпали с украинскими), проиграл президентские выборы в США Байдену, который все таки обращает на нас внимание и инициирует оказание хоть какой-то помощи со стороны американского сената и правительства.Блин, да это бинго!!! Главное теперь не заболеть (четко носить маску, тщательно мыть руки с мылом и избегать кашляющих больных)