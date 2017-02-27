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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7139714071417142>
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:39

28.10-28.13/28.19-28.22

пока Киев не догнали
но думаю скоро
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:53

  prodigy написав:
  Искатель написав:vitaliian
Я не про Вас :) Тут один персонаж раз в полдня повторяет, что весной будет 27.
Понимаете, Виталий (правильно ник интерпретировал?), ошибаться в прогнозах - не страшно. Плохо, когда начинаешь убеждать себя, что все, во что веришь, правда. А еще хуже, когда начинаешь убеждать в этом других.
1,40 по евро - реально. А вот 25 по доллару в Украине - вряд ли...


к моему сожалению 1,40 -не реально (не выгодно для ЕС)


В июле 2008-го года евро дошел до 1,6038.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:54

Тем временем: предварительные итоги ОВГЗ-аукциона в разрезе участников

По состоянию на сегодня, 14 декабря, размещенные гривневые бумаги распределились следующим образом:

Зображення

С учетом размещения во вторник гривневых ОВГЗ на 7.51 млрд грн (по балансовой стоимости), баланс по порядку величины сходится (хотя и интересно, кто недоплатил 50 млн).

Надо отметить, что результат этот не окончательный, и некоторое перераспределение может происходить и в последующие дни, как правило, в пользу нерезидентов.

Забавно, что объем размещенных полугодичных бумаг (2.49 млрд) по порядку величины близок к прибавке в портфеле нерезидентов (2.89 млрд). Если нерезиденты действительно сфокусировались именно на полугодичных бумагах, то нельзя не одобрить их выбор: ко времени погашения (июль) курс доллара имеет шанс быть не выше нынешнего, и доходность в гривне (10.75%) будет и доходностью в валюте. Впрочем, это все лишь предположения, действительность, как правило, всегда многообразнее, и все совпадения могут быть только кажущимися.

А вот как выглядит участие нерезидентов на последних пяти аукционах:

Зображення

Глядя на их долю в последнем аукционе можно согласиться с версией, что они тоже долго оттаивают после рождественских и новогодних праздников. Ну, и отчасти, получить ответ на вопрос о причине роста курса гривны в последние дни.

----------------------------------------
Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills.
По аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:40

  Искатель написав:
  prodigy написав:
  Искатель написав:vitaliian
Я не про Вас :) Тут один персонаж раз в полдня повторяет, что весной будет 27.
Понимаете, Виталий (правильно ник интерпретировал?), ошибаться в прогнозах - не страшно. Плохо, когда начинаешь убеждать себя, что все, во что веришь, правда. А еще хуже, когда начинаешь убеждать в этом других.
1,40 по евро - реально. А вот 25 по доллару в Украине - вряд ли...


к моему сожалению 1,40 -не реально (не выгодно для ЕС)


В июле 2008-го года евро дошел до 1,6038.


и нефть дошла до 153 дол., и аммиак до 850 дол., и многое другое до разных высот дошло, а потом ??? Вы думаете что уроков не вынесено и такой раззадор в ближайшем будущем может ещё разок случиться ? :lol:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 14:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что за хулиганы на межбанке?
Отголоски декабрьской распильной гривны?
И НБУ бегом откупает, нет совести у этих людей, я думал 27 будет ещё зимой, а выходит надо терпеть и ждать весны...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 14:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:баланс по порядку величины сходится (хотя и интересно, кто недоплатил 50 млн

Все :)
Смотрим подробную информацию по каждому лоту:
Номинал - привлечение - комментарий
2 485 911 000 - 2 364 287 060,05 - облигации бескупонные, доходность обеспечивается за счет дисконта при размещении
4 432 251 000 - 4 668 966 603,88 - доразмещение
262 254 000 - 263 080 100,10 - доразмещение
283 688 000 - 270 896 508,08 - доразмещение
В последних трех случаях номинальная доходность отличается от той, что получена по итогу аукциона, это корректируется ценой. У годовых номинальная доходность выше текущей, поэтому для компенсации облигации продавались дороже, для длинных наоборот. Для средних, насколько я понял, к цене прибавлена компенсация слишком скорой выплаты купона.
Если просуммировать все 4 разницы, 50 млн. найдутся.
Наверно :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 14:46

  vitaliian написав: На 21год рисков не вижу, но смущает другое, забирал вклад в одном из банков пытался по телефону отменить автопролонгацию, но нет надо явится лично и больше никак (раньше звонил и отменял), ок хоть и не логично (карантин) явился и меня с порога начали уговаривать на новый депозит. Не все так хорошо в датском королевстве с дешевым рефинансом. Название банка не скажу, чтобы не раздувать панику. По валюте явно просматривается отток. Как бы не выдали вам вклады бумагами овгз (шутка).


Хочу поддержать Ваше мнение.
В декабре заканчивались два годовых вклада (евро, доллар) у меня и жены. Оба чуть выше фонда. При заключении депозитных договоров автопролонгация была снята. Но в декабре оба вклада вдруг оказались пролонгированными. Объяснил сотрудникам банка, что не собираюсь забирать деньги, но и держать ещё год у меня планов не было. В итоге, целый месяц уговоров, заседаний каких-то депозитных комиссий, несколько раз переписанных заяв с личным посещением отделения, для того что бы снять пролонгацию и перевести деньги на "Вільні гроші". Кому интересно, банк связанный с экс министром финансов.
Но ничего плохого про банк сказать не хочу. Никаких потрясений в ближайший год не вижу и не побежал забирать средства с "Вільних грошей".
Вся наша первая двадцатка банков "по уши" в ОВГЗ. И если эта пирамида рухнет, то название банка не будет иметь значение - проблемы, задержки и невыплаты начнутся у всех.
for_u
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 14:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

в моно сейчас наливают по 28.16, как по мне, то сладенькая цена. Разрыв с межиком - 7 коп
greenback1996
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 14:51

  s0v7a написав:
Вітаюсь со всіма!

Історія США.

Імпічмент президента Країни. Затверджено 221 голосами ЗА, при 203 проти.

ВО

Хай щастить!

Чтобы отстранить Трампа от должности, нужно решение Сената и большинство в две трети голосов.
чего не будет.
Считается, что попытка импичмента Трампа является скорее символической, так как для завершения процедуры отстранения президента недостаточно времени - 20 января состоится инаугурация Джо Байдена.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 15:35

  greenback1996 написав:в моно сейчас наливают по 28.16, как по мне, то сладенькая цена. Разрыв с межиком - 7 коп

Ага, и забрать можно или через 3 месяца, или с комиссией 0,9% :)
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
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