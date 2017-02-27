Додано: Чет 14 січ, 2021 12:54

Тем временем: предварительные итоги ОВГЗ-аукциона в разрезе участников

Забавно, что объем размещенных полугодичных бумаг (2.49 млрд) по порядку величины близок к прибавке в портфеле нерезидентов (2.89 млрд). Если нерезиденты действительно сфокусировались именно на полугодичных бумагах, то нельзя не одобрить их выбор: ко времени погашения (июль) курс доллара имеет шанс быть не выше нынешнего, и доходность в гривне (10.75%) будет и доходностью в валюте. Впрочем, это все лишь предположения, действительность, как правило, всегда многообразнее, и все совпадения могут быть только кажущимися.



Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills .

По аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv

По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021 Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.Полная картина по ОВГЗ здесь:По аукционам ОВГЗ здесь:По погашениям здесь:

По состоянию на сегодня, 14 декабря, размещенные гривневые бумаги распределились следующим образом:С учетом размещения во вторник гривневых ОВГЗ на 7.51 млрд грн (по балансовой стоимости), баланс по порядку величины сходится (хотя и интересно, кто недоплатил 50 млн).Надо отметить, что результат этот не окончательный, и некоторое перераспределение может происходить и в последующие дни, как правило, в пользу нерезидентов.А вот как выглядит участие нерезидентов на последних пяти аукционах:Глядя на их долю в последнем аукционе можно согласиться с версией, что они тоже долго оттаивают после рождественских и новогодних праздников. Ну, и отчасти, получить ответ на вопрос о причине роста курса гривны в последние дни.----------------------------------------