28.10-28.13/28.19-28.22
пока Киев не догнали
но думаю скоро
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:39
28.10-28.13/28.19-28.22
пока Киев не догнали
но думаю скоро
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:53
В июле 2008-го года евро дошел до 1,6038.
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:54
Тем временем: предварительные итоги ОВГЗ-аукциона в разрезе участников
По состоянию на сегодня, 14 декабря, размещенные гривневые бумаги распределились следующим образом:
С учетом размещения во вторник гривневых ОВГЗ на 7.51 млрд грн (по балансовой стоимости), баланс по порядку величины сходится (хотя и интересно, кто недоплатил 50 млн).
Надо отметить, что результат этот не окончательный, и некоторое перераспределение может происходить и в последующие дни, как правило, в пользу нерезидентов.
Забавно, что объем размещенных полугодичных бумаг (2.49 млрд) по порядку величины близок к прибавке в портфеле нерезидентов (2.89 млрд). Если нерезиденты действительно сфокусировались именно на полугодичных бумагах, то нельзя не одобрить их выбор: ко времени погашения (июль) курс доллара имеет шанс быть не выше нынешнего, и доходность в гривне (10.75%) будет и доходностью в валюте. Впрочем, это все лишь предположения, действительность, как правило, всегда многообразнее, и все совпадения могут быть только кажущимися.
А вот как выглядит участие нерезидентов на последних пяти аукционах:
Глядя на их долю в последнем аукционе можно согласиться с версией, что они тоже долго оттаивают после рождественских и новогодних праздников. Ну, и отчасти, получить ответ на вопрос о причине роста курса гривны в последние дни.
----------------------------------------
Все данные приведены с округлением до десяти миллионов грн.
Полная картина по ОВГЗ здесь:
По аукционам ОВГЗ здесь:
По погашениям здесь:
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:40
и нефть дошла до 153 дол., и аммиак до 850 дол., и многое другое до разных высот дошло, а потом ??? Вы думаете что уроков не вынесено и такой раззадор в ближайшем будущем может ещё разок случиться ?
Додано: Чет 14 січ, 2021 14:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что за хулиганы на межбанке?
Отголоски декабрьской распильной гривны?
И НБУ бегом откупает, нет совести у этих людей, я думал 27 будет ещё зимой, а выходит надо терпеть и ждать весны...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 14 січ, 2021 14:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Все
Смотрим подробную информацию по каждому лоту:
Номинал - привлечение - комментарий
2 485 911 000 - 2 364 287 060,05 - облигации бескупонные, доходность обеспечивается за счет дисконта при размещении
4 432 251 000 - 4 668 966 603,88 - доразмещение
262 254 000 - 263 080 100,10 - доразмещение
283 688 000 - 270 896 508,08 - доразмещение
В последних трех случаях номинальная доходность отличается от той, что получена по итогу аукциона, это корректируется ценой. У годовых номинальная доходность выше текущей, поэтому для компенсации облигации продавались дороже, для длинных наоборот. Для средних, насколько я понял, к цене прибавлена компенсация слишком скорой выплаты купона.
Если просуммировать все 4 разницы, 50 млн. найдутся.
Наверно
Додано: Чет 14 січ, 2021 14:46
Хочу поддержать Ваше мнение.
В декабре заканчивались два годовых вклада (евро, доллар) у меня и жены. Оба чуть выше фонда. При заключении депозитных договоров автопролонгация была снята. Но в декабре оба вклада вдруг оказались пролонгированными. Объяснил сотрудникам банка, что не собираюсь забирать деньги, но и держать ещё год у меня планов не было. В итоге, целый месяц уговоров, заседаний каких-то депозитных комиссий, несколько раз переписанных заяв с личным посещением отделения, для того что бы снять пролонгацию и перевести деньги на "Вільні гроші". Кому интересно, банк связанный с экс министром финансов.
Но ничего плохого про банк сказать не хочу. Никаких потрясений в ближайший год не вижу и не побежал забирать средства с "Вільних грошей".
Вся наша первая двадцатка банков "по уши" в ОВГЗ. И если эта пирамида рухнет, то название банка не будет иметь значение - проблемы, задержки и невыплаты начнутся у всех.
Додано: Чет 14 січ, 2021 14:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
в моно сейчас наливают по 28.16, как по мне, то сладенькая цена. Разрыв с межиком - 7 коп
Додано: Чет 14 січ, 2021 14:51
Чтобы отстранить Трампа от должности, нужно решение Сената и большинство в две трети голосов.
чего не будет.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 14 січ, 2021 15:35
Ага, и забрать можно или через 3 месяца, или с комиссией 0,9%
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, phantom_systems, Xenon, yama і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|