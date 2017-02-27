vitaliian написав:

извините я не так понял, никого не пытаюсь ни в чем убедить, просто делюсь мыслями в меру своего понимания происходящего.ЕВРО по 1,4 и доллар по 25 взимосвязаны. Точной связи не понимаю, скорее всего сша заливает свои инвест фонды бесплатным долларом, а они пытаются его раздать везде где ставка выше привлечения и заработать разницу %. По нам, ставку 6% долго держать не получится, банки не могут бесконечно кредитовать правительство (эта воронка в которую нужно вливать все больше и больше, если этого не делать обрушение пирамиды овгз вызовет обрушение и банковской системы), поэтому нужны вливания извне, чтобы разделить с кем то риски. Дальше все как обычно, доступный доллар попадет на межбанк, где спроса на него нет (экономика в ж..) , соответственно летом увидим курс 24-25 .Из-за того что банки заигрались в овгз валюту рекомендую в банках не держать. На 21год рисков не вижу, но смущает другое, забирал вклад в одном из банков пытался по телефону отменить автопролонгацию, но нет надо явится лично и больше никак (раньше звонил и отменял), ок хоть и не логично (карантин) явился и меня с порога начали уговаривать на новый депозит. Не все так хорошо в датском королевстве с дешевым рефинансом. Название банка не скажу, чтобы не раздувать панику. По валюте явно просматривается отток. Как бы не выдали вам вклады бумагами овгз (шутка).