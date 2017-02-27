headshaker написав:баланс по порядку величины сходится (хотя и интересно, кто недоплатил 50 млн
Все Смотрим подробную информацию по каждому лоту: Номинал - привлечение - комментарий 2 485 911 000 - 2 364 287 060,05 - облигации бескупонные, доходность обеспечивается за счет дисконта при размещении 4 432 251 000 - 4 668 966 603,88 - доразмещение 262 254 000 - 263 080 100,10 - доразмещение 283 688 000 - 270 896 508,08 - доразмещение В последних трех случаях номинальная доходность отличается от той, что получена по итогу аукциона, это корректируется ценой. У годовых номинальная доходность выше текущей, поэтому для компенсации облигации продавались дороже, для длинных наоборот. Для средних, насколько я понял, к цене прибавлена компенсация слишком скорой выплаты купона. Если просуммировать все 4 разницы, 50 млн. найдутся. Наверно
Насколько я понимаю (и обычно вижу по цифрам) в отчете о размещении по каждой позиции дается несколько значений, в т.ч.:
- Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) -- "номинал" - Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій - "привлечение"
"Номинал" имеет право расходиться с "привлечением" по причинам, подобным тем, что Вы упомянули.
Обычно эти данные появляются сразу после аукциона (еще до оплаты).
Учет облигаций в собственности ведется по номинальной стоимости ("номинал") по факту оплаты. Поскольку оплата за гривневые бумаги происходит на следующий день после аукциона, то на балансе они отображаются на второй день (т.е., после вторника - в четверг), и, как правило, все сходится. Расхождения возможны, если что-то пошло не по графику (неуплата по факту, задержка, техническая ошибка в отображении данных, ...).
Но в целом, конечно, вторничный отчет - это не более чем хорошо подтвержденные намерения жениться, свадьба (оплата) происходит только на следующий день. А обещать - не всегда значит жениться
Впрочем, вполне возможно, есть и другие объяснения. Сумма, по порядку величины, не большая, и это, скорее, курьезный момент, а не что-то существенное.
Решение Кабмина по газу вызвало беспокойство у МВФ
Правительство пытается донести до фонда необходимость снижения цен. В МВФ видят в решении отказ от рынка газа.
По его словам, Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя обязательства по рыночному тарифообразования на рынке газа.
"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и.о. министра энергетики. Вчера у него, кстати, был звонок с МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации. То есть это перманентный процесс. Он происходит постоянно. Категорически сказать, что мы уже сделали что-то очень плохое пока нет [оснований]", - заявил министр.
Марченко говорит, что МВФ пытаются объяснить, что непринятие решения о снижении цен может иметь негативные последствия для экономики страны в целом. "То есть здесь вопрос, насколько мы аргументированно эту позицию будем доказывать", - сказал Марченко.
Он подчеркнул, что окончательного решения по снижению цен пока нет, однако это может быть сделано в ближайшее время. Вопрос тарифов на газ обсуждается с начала недели.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............14.01.2021..........15.01.2021 дата розрахунку..............13.01.2021...........14.01.2021 Євро.................................34,0373................33,9888...-0.14% Долар США......................27,9705................28,0609...+0.32% После полудня доллар прибавил еще полкопейки. Открылись на уровне вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на копейку и потом простояли без движения до 11. С выходом на рынок основных игроков весьма резво выросли на 2.5 копейки. После этого снова наступил период стабильности. Индекс доллара очень незначительно снижается, можно говорить о топтании на месте. Справочный курс встретили котировками 28.0550 - 28.0750, что на 3.5 копейки выше открытия. После 12 опустились на полкопейки, но к обеду выросли на 2. После обеда концепция поменялась, очень быстро и почти без пауз пошли вниз. За 50 минут опустились на 5 копеек. На мировых рынках доллар с обеда резвенько пошел вверх. Официальный курс встретили на уровне открытия, который по совместительству является курсом вчерашнего закрытия, котировками 28.0200 - 28.0400.
Этот день в истории: 2020 - 24.0257 (+10) +404 2019 - 28.0237 (-13) +4
2018 - 28.5366 (+9) 2017 - 27.6692 (+41)
headshaker У меня сумма привлечения по номиналу получилась 7 464 104, что совпадает с Вашей разбивкой по держателям. Похоже, что Вы ошиблись строкой и считали сумму поданных заявок или случайно добавили долларовую сумму.
vitaliian написав:Искатель извините я не так понял, никого не пытаюсь ни в чем убедить, просто делюсь мыслями в меру своего понимания происходящего.
ЕВРО по 1,4 и доллар по 25 взимосвязаны. Точной связи не понимаю, скорее всего сша заливает свои инвест фонды бесплатным долларом, а они пытаются его раздать везде где ставка выше привлечения и заработать разницу %. По нам, ставку 6% долго держать не получится, банки не могут бесконечно кредитовать правительство (эта воронка в которую нужно вливать все больше и больше, если этого не делать обрушение пирамиды овгз вызовет обрушение и банковской системы), поэтому нужны вливания извне, чтобы разделить с кем то риски. Дальше все как обычно, доступный доллар попадет на межбанк, где спроса на него нет (экономика в ж..) , соответственно летом увидим курс 24-25 .
Из-за того что банки заигрались в овгз валюту рекомендую в банках не держать. На 21год рисков не вижу, но смущает другое, забирал вклад в одном из банков пытался по телефону отменить автопролонгацию, но нет надо явится лично и больше никак (раньше звонил и отменял), ок хоть и не логично (карантин) явился и меня с порога начали уговаривать на новый депозит. Не все так хорошо в датском королевстве с дешевым рефинансом. Название банка не скажу, чтобы не раздувать панику. По валюте явно просматривается отток. Как бы не выдали вам вклады бумагами овгз (шутка).
Война войной, а обед по расписанию.
Так і тут, 6% рефінанса, 8% по депозиту, а персонал банку має виконувати план по депозитам.
Сибарит написав:headshaker У меня сумма привлечения по номиналу получилась 7 464 104, что совпадает с Вашей разбивкой по держателям. Похоже, что Вы ошиблись строкой и считали сумму поданных заявок или случайно добавили долларовую сумму.
Отток прямых иностранных инвестиций из Украины за 11 месяцев 2020 года составил $200 млн, в то время, как за аналогичный период прошлого года приток иностранных инвестиций достиг $5,1 млрд, из которых $3,1 млрд – реинвестированные доходы прямого инвестора. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин
flyman написав:Так і тут, 6% рефінанса, 8% по депозиту, а персонал банку має виконувати план по депозитам.
Объясните, а какой смысл банку брать депозиты, если он получает рефинанс под 6% и на него скупает ОВГЗ под 10%?
Если брать депозиты, то нужно выдавать кредиты, работать.
Получается банк может вообще слать лесом и депозитчиков и кредиты и вообще всех клиентов. Зачем банку клиенты, если он может брать рефинанс и покупать на него ОВГЗ? И главное - для банка никаких рисков. Отделения вообще можно закрыть, зачем они, если доход приносят ОВГЗ
flyman написав:Так і тут, 6% рефінанса, 8% по депозиту, а персонал банку має виконувати план по депозитам.
Объясните, а какой смысл банку брать депозиты, если он получает рефинанс под 6% и на него скупает ОВГЗ под 10%?
Если брать депозиты, то нужно выдавать кредиты, работать.
Получается банк может вообще слать лесом и депозитчиков и кредиты и вообще всех клиентов. Зачем банку клиенты, если он может брать рефинанс и покупать на него ОВГЗ? И главное - для банка никаких рисков. Отделения вообще можно закрыть, зачем они, если доход приносят ОВГЗ
Есть нормативы, банк не может кредитовать только одно правительство. Почитайте интервью Шевченко, он там хорошо это описывает. Кроме того банк должен удерживать депозитчиков иначе когда лавочка с рефинансом закроется, некоторые банки останутся без источника средств. Примерно такое уже происходит с доллародержателями, которые из-за низких ставок забирают с депозитов валюту.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$