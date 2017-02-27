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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7140714171427143
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:05

  vitaliian написав:
  Амвросий написав:Объясните, а какой смысл банку брать депозиты, если он получает рефинанс под 6% и на него скупает ОВГЗ под 10%?

Если брать депозиты, то нужно выдавать кредиты, работать.

Получается банк может вообще слать лесом и депозитчиков и кредиты и вообще всех клиентов. Зачем банку клиенты, если он может брать рефинанс и покупать на него ОВГЗ? И главное - для банка никаких рисков. Отделения вообще можно закрыть, зачем они, если доход приносят ОВГЗ :D

Есть нормативы, банк не может кредитовать только одно правительство. Почитайте интервью Шевченко, он там хорошо это описывает. Кроме того банк должен удерживать депозитчиков иначе когда лавочка с рефинансом закроется, некоторые банки останутся без источника средств. Примерно такое уже происходит с доллародержателями, которые из-за низких ставок забирают с депозитов валюту.

Тренд в банковская сфере не будет отличаться от других "реформированных" - медицинской и образовательной. Клиентская база уже сейчас нивелируется.
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