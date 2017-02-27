vitaliian написав:Амвросий написав:Объясните, а какой смысл банку брать депозиты, если он получает рефинанс под 6% и на него скупает ОВГЗ под 10%?
Если брать депозиты, то нужно выдавать кредиты, работать.
Получается банк может вообще слать лесом и депозитчиков и кредиты и вообще всех клиентов. Зачем банку клиенты, если он может брать рефинанс и покупать на него ОВГЗ? И главное - для банка никаких рисков. Отделения вообще можно закрыть, зачем они, если доход приносят ОВГЗ
Есть нормативы, банк не может кредитовать только одно правительство. Почитайте интервью Шевченко, он там хорошо это описывает. Кроме того банк должен удерживать депозитчиков иначе когда лавочка с рефинансом закроется, некоторые банки останутся без источника средств. Примерно такое уже происходит с доллародержателями, которые из-за низких ставок забирают с депозитов валюту.
Тренд в банковская сфере не будет отличаться от других "реформированных" - медицинской и образовательной. Клиентская база уже сейчас нивелируется.