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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7140714171427143>
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 15:52

цугундер Ж)

Решение Кабмина по газу вызвало беспокойство у МВФ

Правительство пытается донести до фонда необходимость снижения цен. В МВФ видят в решении отказ от рынка газа.

По его словам, Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя обязательства по рыночному тарифообразования на рынке газа.

"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и.о. министра энергетики. Вчера у него, кстати, был звонок с МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации. То есть это перманентный процесс. Он происходит постоянно. Категорически сказать, что мы уже сделали что-то очень плохое пока нет [оснований]", - заявил министр.

Марченко говорит, что МВФ пытаются объяснить, что непринятие решения о снижении цен может иметь негативные последствия для экономики страны в целом. "То есть здесь вопрос, насколько мы аргументированно эту позицию будем доказывать", - сказал Марченко.

Он подчеркнул, что окончательного решения по снижению цен пока нет, однако это может быть сделано в ближайшее время. Вопрос тарифов на газ обсуждается с начала недели.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:05

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............14.01.2021..........15.01.2021
дата розрахунку..............13.01.2021...........14.01.2021
Євро.................................34,0373................33,9888...-0.14%
Долар США......................27,9705................28,0609...+0.32%
После полудня доллар прибавил еще полкопейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на копейку и потом простояли без движения до 11. С выходом на рынок основных игроков весьма резво выросли на 2.5 копейки. После этого снова наступил период стабильности.
Индекс доллара очень незначительно снижается, можно говорить о топтании на месте.
Справочный курс встретили котировками 28.0550 - 28.0750, что на 3.5 копейки выше открытия.
После 12 опустились на полкопейки, но к обеду выросли на 2. После обеда концепция поменялась, очень быстро и почти без пауз пошли вниз. За 50 минут опустились на 5 копеек.
На мировых рынках доллар с обеда резвенько пошел вверх.
Официальный курс встретили на уровне открытия, который по совместительству является курсом вчерашнего закрытия, котировками 28.0200 - 28.0400.

Этот день в истории:
2020 - 24.0257 (+10) +404
2019 - 28.0237 (-13) +4

2018 - 28.5366 (+9)
2017 - 27.6692 (+41)

headshaker
У меня сумма привлечения по номиналу получилась 7 464 104, что совпадает с Вашей разбивкой по держателям. Похоже, что Вы ошиблись строкой и считали сумму поданных заявок или случайно добавили долларовую сумму.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:08

  vitaliian написав:Искатель извините я не так понял, никого не пытаюсь ни в чем убедить, просто делюсь мыслями в меру своего понимания происходящего.

ЕВРО по 1,4 и доллар по 25 взимосвязаны. Точной связи не понимаю, скорее всего сша заливает свои инвест фонды бесплатным долларом, а они пытаются его раздать везде где ставка выше привлечения и заработать разницу %. По нам, ставку 6% долго держать не получится, банки не могут бесконечно кредитовать правительство (эта воронка в которую нужно вливать все больше и больше, если этого не делать обрушение пирамиды овгз вызовет обрушение и банковской системы), поэтому нужны вливания извне, чтобы разделить с кем то риски. Дальше все как обычно, доступный доллар попадет на межбанк, где спроса на него нет (экономика в ж..) , соответственно летом увидим курс 24-25 .

Из-за того что банки заигрались в овгз валюту рекомендую в банках не держать. На 21год рисков не вижу, но смущает другое, забирал вклад в одном из банков пытался по телефону отменить автопролонгацию, но нет надо явится лично и больше никак (раньше звонил и отменял), ок хоть и не логично (карантин) явился и меня с порога начали уговаривать на новый депозит. Не все так хорошо в датском королевстве с дешевым рефинансом. Название банка не скажу, чтобы не раздувать панику. По валюте явно просматривается отток. Как бы не выдали вам вклады бумагами овгз (шутка).

Война войной, а обед по расписанию.

Так і тут, 6% рефінанса, 8% по депозиту, а персонал банку має виконувати план по депозитам.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:16

  Сибарит написав:headshaker
У меня сумма привлечения по номиналу получилась 7 464 104, что совпадает с Вашей разбивкой по держателям. Похоже, что Вы ошиблись строкой и считали сумму поданных заявок или случайно добавили долларовую сумму.


Таки да.
Бывает.
Спасибо.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:56

Объем денежной массы в Украине за декабрь 2020 года вырос на 4,7% до 1 850,5 млрд гривен. За весь год денежная масса выросла на 28,7% (на 412,2 млрд гривен).

Денежная база (резервные средства) при этом за месяц увеличилась на 1,7% - до 595,992 млрд грн.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:52

Отток прямых иностранных инвестиций из Украины за 11 месяцев 2020 года составил $200 млн, в то время, как за аналогичный период прошлого года приток иностранных инвестиций достиг $5,1 млрд, из которых $3,1 млрд – реинвестированные доходы прямого инвестора. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... -sovet-nbu
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 20:02

  flyman написав:Так і тут, 6% рефінанса, 8% по депозиту, а персонал банку має виконувати план по депозитам.


Объясните, а какой смысл банку брать депозиты, если он получает рефинанс под 6% и на него скупает ОВГЗ под 10%?

Если брать депозиты, то нужно выдавать кредиты, работать.

Получается банк может вообще слать лесом и депозитчиков и кредиты и вообще всех клиентов. Зачем банку клиенты, если он может брать рефинанс и покупать на него ОВГЗ? И главное - для банка никаких рисков. Отделения вообще можно закрыть, зачем они, если доход приносят ОВГЗ :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 20:14

  Амвросий написав:
  flyman написав:Так і тут, 6% рефінанса, 8% по депозиту, а персонал банку має виконувати план по депозитам.


Объясните, а какой смысл банку брать депозиты, если он получает рефинанс под 6% и на него скупает ОВГЗ под 10%?

Если брать депозиты, то нужно выдавать кредиты, работать.

Получается банк может вообще слать лесом и депозитчиков и кредиты и вообще всех клиентов. Зачем банку клиенты, если он может брать рефинанс и покупать на него ОВГЗ? И главное - для банка никаких рисков. Отделения вообще можно закрыть, зачем они, если доход приносят ОВГЗ :D

Есть нормативы, банк не может кредитовать только одно правительство. Почитайте интервью Шевченко, он там хорошо это описывает. Кроме того банк должен удерживать депозитчиков иначе когда лавочка с рефинансом закроется, некоторые банки останутся без источника средств. Примерно такое уже происходит с доллародержателями, которые из-за низких ставок забирают с депозитов валюту.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 20:40

  Moneta написав:Объем денежной массы в Украине за декабрь 2020 года вырос на 4,7% до 1 850,5 млрд гривен. За весь год денежная масса выросла на 28,7% (на 412,2 млрд гривен).

Денежная база (резервные средства) при этом за месяц увеличилась на 1,7% - до 595,992 млрд грн.


Это из оперативных данных НБУ?
Насколько понимаю они еще не окончательные.
Любопытно, что резко выросли ЗВР, но и гривны было напечатано и выдано на руки не то что много, а сверх-много:

Грошова база = 595992.197 => [+9722.36554]
М0 = 515694.5778 => [+22614.68312]
М2 = 1847431.307 => [+82916.17926]
М3 = 1850470.862 => [+83248.10678]
ЗВР= 29132.646 => [+2995.534977]

Впрочем ЭОК снизился:
М2\ЗВР = 63.42 => [-4.09]

данных по М1 пока нет, ориентировочно где-то на уровне:
M1 ~ 1015833.82 => [+44547]

если исходить из такой цифры, то:
М1\ЗВР ~ 34.87 => [-2.29]

В скобках изменение от ноябрьских значений
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 14 січ, 2021 21:06, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 07:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Предложенный Байденом план стимулирования экономики США на $1,9 трлн включает:
- прямые выплаты американцам по $1,4 тыс
- дополнительно $160 млрд на вакцинацию от коронавируса
- $50 млрд на расширение тестирования на COVID
- $130 млрд на открытие школ после пандемии
- полную компенсацию зарплаты на больничном подавляющему числу работников (максимум $1,4 тыс в неделю)
- $175 млрд кредитования малому бизнесу

Ожидается, что закон может быть принят уже в ближайшие недели.
freeze
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