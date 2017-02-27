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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7140714171427143
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 08:51

интересно, как 22.6 млрд. гривны так резко (за один месяц) на руки населению попало?

Для сравнения, за ноябрь деньги на руках увеличилсь на 6.23 млрд. грн.
А за декабрь сумма на руках сразу аж на 22.6 млрд. грн. увеличилась.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 08:52

Амвросий

Делить надо М2, Вы ведь не думаете что НБУ обанкротит банки на 1/3 забитые овгз-мусором?

В день Ч рефинансировать его перестанут, и НБУ вынужден будет допечатать всем вкладчикам (неважно валютным или гривневым) их вклады.

В зоне риска все госбанки, Пивденный, Альфа. История с нелетающими самолетами это была репетиция. Незнаю, как после нее там остались вкладчики :shock:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:02

  Moneta написав:В зоне риска все госбанки, Пивденный, Альфа. История с нелетающими самолетами это была репетиция. Незнаю, как после нее там остались вкладчики :shock:


удивляет, что гривневые депозиты растут снежным комом...
Если долларовые депозиты -2.4% за декабрь, то гривневые +9.5% :)

Гривневые депозиты похоже растут за счет локдауна, из-за остановки предприятия заморозили гривну на депозитах +13.9%. А вот долларовые депозиты предприятия весьма активно закрывают -5.7%.

Плюс такой резкий рост наличной гривны на руках.
Зачем понадобилось обналичивать столько бумаги?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:50

  Амвросий написав:
  Moneta написав:В зоне риска все госбанки, Пивденный, Альфа. История с нелетающими самолетами это была репетиция. Незнаю, как после нее там остались вкладчики :shock:


удивляет, что гривневые депозиты растут снежным комом...
Если долларовые депозиты -2.4% за декабрь, то гривневые +9.5% :)

Гривневые депозиты похоже растут за счет локдауна, из-за остановки предприятия заморозили гривну на депозитах +13.9%. А вот долларовые депозиты предприятия весьма активно закрывают -5.7%.

Плюс такой резкий рост наличной гривны на руках.
Зачем понадобилось обналичивать столько бумаги?


Немного не так.
Сами срочные депозиты не растут. Растут остатки на текущих счетах. Но в статистике это все идет одним пунктом.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:53

Тем временем: анонс нового ОВГЗ-аукциона

Аукцион 19 декабря уже анонсирован с предложением пяти сроков обращения от 56 дней до 2317 дней (семи лет).

Можно было бы написать длинный комментарий, но срок в 56 дней все равно скажет больше.

----------------------------------------
Информация по аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
headshaker
 
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