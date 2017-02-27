интересно, как 22.6 млрд. гривны так резко (за один месяц) на руки населению попало?
Для сравнения, за ноябрь деньги на руках увеличилсь на 6.23 млрд. грн.
А за декабрь сумма на руках сразу аж на 22.6 млрд. грн. увеличилась.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 08:51
интересно, как 22.6 млрд. гривны так резко (за один месяц) на руки населению попало?
Для сравнения, за ноябрь деньги на руках увеличилсь на 6.23 млрд. грн.
А за декабрь сумма на руках сразу аж на 22.6 млрд. грн. увеличилась.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 08:52
Амвросий
Делить надо М2, Вы ведь не думаете что НБУ обанкротит банки на 1/3 забитые овгз-мусором?
В день Ч рефинансировать его перестанут, и НБУ вынужден будет допечатать всем вкладчикам (неважно валютным или гривневым) их вклады.
В зоне риска все госбанки, Пивденный, Альфа. История с нелетающими самолетами это была репетиция. Незнаю, как после нее там остались вкладчики
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:02
удивляет, что гривневые депозиты растут снежным комом...
Если долларовые депозиты -2.4% за декабрь, то гривневые +9.5%
Гривневые депозиты похоже растут за счет локдауна, из-за остановки предприятия заморозили гривну на депозитах +13.9%. А вот долларовые депозиты предприятия весьма активно закрывают -5.7%.
Плюс такой резкий рост наличной гривны на руках.
Зачем понадобилось обналичивать столько бумаги?
Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:50
Немного не так.
Сами срочные депозиты не растут. Растут остатки на текущих счетах. Но в статистике это все идет одним пунктом.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:53
Тем временем: анонс нового ОВГЗ-аукциона
Аукцион 19 декабря уже анонсирован с предложением пяти сроков обращения от 56 дней до 2317 дней (семи лет).
Можно было бы написать длинный комментарий, но срок в 56 дней все равно скажет больше.
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Информация по аукционам ОВГЗ здесь:
По погашениям здесь:
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