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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7141714271437144
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:41

  lapay написав:
  vitaliian написав:Банки сидят на игле дешевого рефинанса, если стоимость фондирования вырастет (достаточно фрс поднять учетную ставку) половина банков уйдёт под фонд или будет выплачивать всё что свыше 200 тыс векселями и бумагами овгз. Риск вполне реальный, не зря не поднимают гарантированную сумму. В то что кроме примата и ощада будут кого то спасать не верю. Особенно если новая власть отмежуется от пирамиды и скажет мы ваших деньги не брали.

То же самое случиться когда инвесторы начнут делать ноги и обвалят вторичный рынок, тогда сложно будет кому-то продавать новые бумаги. Чтобы этого не произошло уже надо потихоньку поднимать ставку привлечения.

Так в чому проблема? Вкладчикам все одно, аби виплачували. Їм навіть краще, бо ОВДП гарантує держава, а кредити можуть і не віддати, як було з Приватом Коломойського. Банки, після двох криз, кредити хочуть видавати тільки платоспроможним позичальникам, а таких обмаль, тому ОВДП всім вигодні.
Інша справа, що держава випускає їх забагато, коли вже навіть держбанки не зможуть їх купити, ну так це справи Мінфіна і НБУ - нехай у них болить голова.
держава вам напечатает, как в 2015. и так уже ваши деньги прокрутили 2 раза, через механизм РЕПО. а вы хотите по 3-му разу? чтоб курс под сотку сразу? :shock:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:держава вам напечатает, как в 2015. и так уже ваши деньги прокрутили 2 раза, через механизм РЕПО. а вы хотите по 3-му разу? чтоб курс под сотку сразу?

А тут альтернатива - банкрутство банків, чи від'ємні відсотки, коли гроші просто зберігаються. Тай не від ОВДП скакнув курс, а від падіння експорту в 2015 і війни, хоча виплати по ОВДП, в умовах відсутності перекредитації, теж посприяло.
Поки немає катастрофічного падіння експорту, все працює, а якщо криза, то все одно доведеться чимось заплатити, бо на то вона і криза.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:51

За грудень уряд профінансував близько 16% річних видатків

За останній місяць 2020 року уряд профінансував видатків за загальним та спеціальним фондами держбюджету на 201 мільярд гривень, що становить близько 16% річного обсягу.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

Так, 155 млрд грн було виплачено у грудні за загальним фондом, що становить 14% річних видатків. За спецфондом держбюджету профінансовано майже 40%, тобто 46,7 млрд грн.

"Це майже вдвічі більше, ніж передбачав план Мінфіну на грудень та пов’язано з тим, що у минулі місяці виплати не виконувались у повному обсязі. Наприклад, на кінець листопада уряд профінансував лише 55% від річного плану капітальних видатків за загальним фондом - 28 з 55 млрд грн", - коментують виплати у КШЕ.

Також зазначається, що 49 млрд грн з загального фонду були виплачені в останні 4 дні року з 28 по 31 грудня - це чверть грудневих видатків. З них 21,7 млрд грн - незахищені видатки, до яких відносяться оплата послуг (крім комунальних), робіт, видатків на ремонт, будівництво тощо.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Есть нормативы, банк не может кредитовать только одно правительство. Почитайте интервью Шевченко, он там хорошо это описывает.

Якщо бути точним, в інтерв'ю він говорить, що такого нормативу немає, а є "світова практика".
Щодо безпосередньо нормативів, то наприклад, відповідно до Інструкції
про порядок регулювання діяльності банків в Україні
«20. Банк не розраховує нормативи кредитного ризику за: ….
2) борговими цінними паперами центральних органів виконавчої влади України;»
Teo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

думаю сейчас буратин загонят по выше в цене и зальют
и станут буратинки долгосрочными инвесторами с див доходностью до 10% годовых)
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:54

  jump написав:За останній місяць 2020 року уряд профінансував видатків за загальним та спеціальним фондами держбюджету на 201 мільярд гривень, що становить близько 16% річного обсягу.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

Так, 155 млрд грн було виплачено у грудні за загальним фондом, що становить 14% річних видатків. За спецфондом держбюджету профінансовано майже 40%, тобто 46,7 млрд грн.

"Це майже вдвічі більше, ніж передбачав план Мінфіну на грудень та пов’язано з тим, що у минулі місяці виплати не виконувались у повному обсязі. Наприклад, на кінець листопада уряд профінансував лише 55% від річного плану капітальних видатків за загальним фондом - 28 з 55 млрд грн", - коментують виплати у КШЕ.

Також зазначається, що 49 млрд грн з загального фонду були виплачені в останні 4 дні року з 28 по 31 грудня - це чверть грудневих видатків. З них 21,7 млрд грн - незахищені видатки, до яких відносяться оплата послуг (крім комунальних), робіт, видатків на ремонт, будівництво тощо.

Все ж таки "суслік" був, хоч ми його і не бачили. Але чому цей фактор так слабо проявив себе - не відомо. Невже все компенсували експортери із своєю хорошою валютною виручкою на фоні високих цін на зерно та руду?
  Сибарит написав:
  Realist написав:Таке враження, що фактор корупційної гривні від грудневого розпилу бюджету вже нівельований (якщо він дійсно мав місце) і 29 найближчий місяць годі чекати.

Я выделил самый важный момент.
Публичные обвинения часто строятся на стереотипах, а не на информации :)

Франківськ на місці вже другий день 28,10/28,25
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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