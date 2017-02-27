vitaliian написав:Банки сидят на игле дешевого рефинанса, если стоимость фондирования вырастет (достаточно фрс поднять учетную ставку) половина банков уйдёт под фонд или будет выплачивать всё что свыше 200 тыс векселями и бумагами овгз. Риск вполне реальный, не зря не поднимают гарантированную сумму. В то что кроме примата и ощада будут кого то спасать не верю. Особенно если новая власть отмежуется от пирамиды и скажет мы ваших деньги не брали.
То же самое случиться когда инвесторы начнут делать ноги и обвалят вторичный рынок, тогда сложно будет кому-то продавать новые бумаги. Чтобы этого не произошло уже надо потихоньку поднимать ставку привлечения.
Так в чому проблема? Вкладчикам все одно, аби виплачували. Їм навіть краще, бо ОВДП гарантує держава, а кредити можуть і не віддати, як було з Приватом Коломойського. Банки, після двох криз, кредити хочуть видавати тільки платоспроможним позичальникам, а таких обмаль, тому ОВДП всім вигодні. Інша справа, що держава випускає їх забагато, коли вже навіть держбанки не зможуть їх купити, ну так це справи Мінфіна і НБУ - нехай у них болить голова.
держава вам напечатает, как в 2015. и так уже ваши деньги прокрутили 2 раза, через механизм РЕПО. а вы хотите по 3-му разу? чтоб курс под сотку сразу?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta написав:держава вам напечатает, как в 2015. и так уже ваши деньги прокрутили 2 раза, через механизм РЕПО. а вы хотите по 3-му разу? чтоб курс под сотку сразу?
А тут альтернатива - банкрутство банків, чи від'ємні відсотки, коли гроші просто зберігаються. Тай не від ОВДП скакнув курс, а від падіння експорту в 2015 і війни, хоча виплати по ОВДП, в умовах відсутності перекредитації, теж посприяло. Поки немає катастрофічного падіння експорту, все працює, а якщо криза, то все одно доведеться чимось заплатити, бо на то вона і криза.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
За останній місяць 2020 року уряд профінансував видатків за загальним та спеціальним фондами держбюджету на 201 мільярд гривень, що становить близько 16% річного обсягу.
Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.
Так, 155 млрд грн було виплачено у грудні за загальним фондом, що становить 14% річних видатків. За спецфондом держбюджету профінансовано майже 40%, тобто 46,7 млрд грн.
"Це майже вдвічі більше, ніж передбачав план Мінфіну на грудень та пов’язано з тим, що у минулі місяці виплати не виконувались у повному обсязі. Наприклад, на кінець листопада уряд профінансував лише 55% від річного плану капітальних видатків за загальним фондом - 28 з 55 млрд грн", - коментують виплати у КШЕ.
Також зазначається, що 49 млрд грн з загального фонду були виплачені в останні 4 дні року з 28 по 31 грудня - це чверть грудневих видатків. З них 21,7 млрд грн - незахищені видатки, до яких відносяться оплата послуг (крім комунальних), робіт, видатків на ремонт, будівництво тощо.
vitaliian написав:Есть нормативы, банк не может кредитовать только одно правительство. Почитайте интервью Шевченко, он там хорошо это описывает.
Якщо бути точним, в інтерв'ю він говорить, що такого нормативу немає, а є "світова практика". Щодо безпосередньо нормативів, то наприклад, відповідно до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні «20. Банк не розраховує нормативи кредитного ризику за: …. 2) борговими цінними паперами центральних органів виконавчої влади України;»
jump написав:За останній місяць 2020 року уряд профінансував видатків за загальним та спеціальним фондами держбюджету на 201 мільярд гривень, що становить близько 16% річного обсягу.
Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.
Так, 155 млрд грн було виплачено у грудні за загальним фондом, що становить 14% річних видатків. За спецфондом держбюджету профінансовано майже 40%, тобто 46,7 млрд грн.
"Це майже вдвічі більше, ніж передбачав план Мінфіну на грудень та пов’язано з тим, що у минулі місяці виплати не виконувались у повному обсязі. Наприклад, на кінець листопада уряд профінансував лише 55% від річного плану капітальних видатків за загальним фондом - 28 з 55 млрд грн", - коментують виплати у КШЕ.
Також зазначається, що 49 млрд грн з загального фонду були виплачені в останні 4 дні року з 28 по 31 грудня - це чверть грудневих видатків. З них 21,7 млрд грн - незахищені видатки, до яких відносяться оплата послуг (крім комунальних), робіт, видатків на ремонт, будівництво тощо.
Все ж таки "суслік" був, хоч ми його і не бачили. Але чому цей фактор так слабо проявив себе - не відомо. Невже все компенсували експортери із своєю хорошою валютною виручкою на фоні високих цін на зерно та руду?
Сибарит написав:
Realist написав:Таке враження, що фактор корупційної гривні від грудневого розпилу бюджету вже нівельований (якщо він дійсно мав місце) і 29 найближчий місяць годі чекати.
Я выделил самый важный момент. Публичные обвинения часто строятся на стереотипах, а не на информации
Франківськ на місці вже другий день 28,10/28,25
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