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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7141714271437144
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:41

  lapay написав:
  vitaliian написав:Банки сидят на игле дешевого рефинанса, если стоимость фондирования вырастет (достаточно фрс поднять учетную ставку) половина банков уйдёт под фонд или будет выплачивать всё что свыше 200 тыс векселями и бумагами овгз. Риск вполне реальный, не зря не поднимают гарантированную сумму. В то что кроме примата и ощада будут кого то спасать не верю. Особенно если новая власть отмежуется от пирамиды и скажет мы ваших деньги не брали.

То же самое случиться когда инвесторы начнут делать ноги и обвалят вторичный рынок, тогда сложно будет кому-то продавать новые бумаги. Чтобы этого не произошло уже надо потихоньку поднимать ставку привлечения.

Так в чому проблема? Вкладчикам все одно, аби виплачували. Їм навіть краще, бо ОВДП гарантує держава, а кредити можуть і не віддати, як було з Приватом Коломойського. Банки, після двох криз, кредити хочуть видавати тільки платоспроможним позичальникам, а таких обмаль, тому ОВДП всім вигодні.
Інша справа, що держава випускає їх забагато, коли вже навіть держбанки не зможуть їх купити, ну так це справи Мінфіна і НБУ - нехай у них болить голова.
держава вам напечатает, как в 2015. и так уже ваши деньги прокрутили 2 раза, через механизм РЕПО. а вы хотите по 3-му разу? чтоб курс под сотку сразу? :shock:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:держава вам напечатает, как в 2015. и так уже ваши деньги прокрутили 2 раза, через механизм РЕПО. а вы хотите по 3-му разу? чтоб курс под сотку сразу?

А тут альтернатива - банкрутство банків, чи від'ємні відсотки, коли гроші просто зберігаються. Тай не від ОВДП скакнув курс, а від падіння експорту в 2015 і війни, хоча виплати по ОВДП, в умовах відсутності перекредитації, теж посприяло.
Поки немає катастрофічного падіння експорту, все працює, а якщо криза, то все одно доведеться чимось заплатити, бо на то вона і криза.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:51

За грудень уряд профінансував близько 16% річних видатків

За останній місяць 2020 року уряд профінансував видатків за загальним та спеціальним фондами держбюджету на 201 мільярд гривень, що становить близько 16% річного обсягу.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

Так, 155 млрд грн було виплачено у грудні за загальним фондом, що становить 14% річних видатків. За спецфондом держбюджету профінансовано майже 40%, тобто 46,7 млрд грн.

"Це майже вдвічі більше, ніж передбачав план Мінфіну на грудень та пов’язано з тим, що у минулі місяці виплати не виконувались у повному обсязі. Наприклад, на кінець листопада уряд профінансував лише 55% від річного плану капітальних видатків за загальним фондом - 28 з 55 млрд грн", - коментують виплати у КШЕ.

Також зазначається, що 49 млрд грн з загального фонду були виплачені в останні 4 дні року з 28 по 31 грудня - це чверть грудневих видатків. З них 21,7 млрд грн - незахищені видатки, до яких відносяться оплата послуг (крім комунальних), робіт, видатків на ремонт, будівництво тощо.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Есть нормативы, банк не может кредитовать только одно правительство. Почитайте интервью Шевченко, он там хорошо это описывает.

Якщо бути точним, в інтерв'ю він говорить, що такого нормативу немає, а є "світова практика".
Щодо безпосередньо нормативів, то наприклад, відповідно до Інструкції
про порядок регулювання діяльності банків в Україні
«20. Банк не розраховує нормативи кредитного ризику за: ….
2) борговими цінними паперами центральних органів виконавчої влади України;»
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

думаю сейчас буратин загонят по выше в цене и зальют
и станут буратинки долгосрочными инвесторами с див доходностью до 10% годовых)
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:54

  jump написав:За останній місяць 2020 року уряд профінансував видатків за загальним та спеціальним фондами держбюджету на 201 мільярд гривень, що становить близько 16% річного обсягу.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

Так, 155 млрд грн було виплачено у грудні за загальним фондом, що становить 14% річних видатків. За спецфондом держбюджету профінансовано майже 40%, тобто 46,7 млрд грн.

"Це майже вдвічі більше, ніж передбачав план Мінфіну на грудень та пов’язано з тим, що у минулі місяці виплати не виконувались у повному обсязі. Наприклад, на кінець листопада уряд профінансував лише 55% від річного плану капітальних видатків за загальним фондом - 28 з 55 млрд грн", - коментують виплати у КШЕ.

Також зазначається, що 49 млрд грн з загального фонду були виплачені в останні 4 дні року з 28 по 31 грудня - це чверть грудневих видатків. З них 21,7 млрд грн - незахищені видатки, до яких відносяться оплата послуг (крім комунальних), робіт, видатків на ремонт, будівництво тощо.

Все ж таки "суслік" був, хоч ми його і не бачили. Але чому цей фактор так слабо проявив себе - не відомо. Невже все компенсували експортери із своєю хорошою валютною виручкою на фоні високих цін на зерно та руду?
  Сибарит написав:
  Realist написав:Таке враження, що фактор корупційної гривні від грудневого розпилу бюджету вже нівельований (якщо він дійсно мав місце) і 29 найближчий місяць годі чекати.

Я выделил самый важный момент.
Публичные обвинения часто строятся на стереотипах, а не на информации :)

Франківськ на місці вже другий день 28,10/28,25
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:31

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.01.2021.....................28,044
Гривна укрепилась почти на 2 копейки.
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на 1.5 копейки. Около 11 опустились еще на копейку и взяли паузу. К 12 выросли на 1.5 копейки.
В мире доллар вчера вечером упал, а ночью начал медленное восстановление. Вчерашние максимумы еще не достигнуты.
Справочный курс встретили котировками 28.0400 - 28.0600, что на копейку ниже открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах снизились. Картина очень похожа на позавчерашнюю. Отток в казначейство частично за счет сокращения объемов суточных сертификатов. Остальное - мелочи. Среди мелочей также выделяется небольшой рост суточного рефинанса и досрочный возврат тендерного.

В среду объем МБ вырос 451.1 до 515.2 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты не поддержали рост межбанка и сократились, спрос превышал предложение. Среди клиентских операций с начала недели обращает на себя внимание значительное количество форвардных покупок. Форвардных продаж почти нет. Похоже, бизнес опасается роста курса.

  Realist написав:Все ж таки "суслік" був, хоч ми його і не бачили.

Я не сомневался в больших бюджетных расходах. Это и обвинением то нельзя назвать - закрыли долги. Мое сообщение относилось к масштабам коррупционной составляющей. Бюджетные расходы и распил - несколько разные вещи.
У нас широко распространено представление о том, что мы очень богаты, но все разворовывают. Надо только найти честную власть, которая не будет воровать, и все заживут богато. Это слишком оптимистично, а представление о том, что все деньги, поступающие в экономику, обналичиваются и едут в баулах в обменки слишком примитивно.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:48

Тем временем: несколько мыслей по поводу

  Амвросий написав:
  headshaker написав:Аукцион 19 декабря уже анонсирован с предложением пяти сроков обращения от 56 дней до 2317 дней (семи лет).

Можно было бы написать длинный комментарий, но срок в 56 дней все равно скажет больше.


19 января, выплата аккурат на середину марта - 17.03.2021. А на март там еще плюс 70.7 млрд.грн выплат по госдолгу.

Интересно, в каких числах планируются выплаты по госдолгу в марте?


Ответ на этот вопрос - здесь:

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Две с небольшим недели назад в мартовской строке этой таблицы еще было 36.6 млрд гривен. Если аукцион 19 января не будет провальным (а какой к тому повод?), то и текущие данные окажутся неактуальными.

Итак, проблема не решается - проблема переносится, причем на не столь уж большой срок.

С другой стороны, за первые две недели этого года объем ОВГЗ вырос с 999 до 1010 (+11) млрд, и, вне сомнения, что-то добавится на следующем (и следующем) аукционе. Могу предположить, что, несмотря на выплаты в конце января, к февралю сумма ОВГЗ в обороте не уменьшится (и хочется верить, что хотя бы уменьшится сумма выплат за первый квартал, что, сторого говоря, тоже не гарантировано).

Итак, трясина заимствований, похоже, начинает засасывать. Во всяком случае, активные заимствования продолжатся в течение всего первого квартала.

Какое все это имеет отношение к курсу?

С учетом того, что у нерезидентов снова проснулся интерес к нашим гривневым бумагам (прибавка последнего аукциона - более 4 млрд грн), до погашения (или очередного события Х) приток добавочной валюты практически обеспечен. В зависимости от того, будел ли НБУ безучастно взирать на происходящее, или резервировать (путем выкупа с межбанка излишков) валюту под будущие погашения, я бы ожидал, что курс либо просядет, либо останется в текущих пределах, но без активного роста.

Как долго? - все зависит от времени наступления события Х. А пушной зверек, как известно, подкрадывается незаметно (хоть, как правило, виден издалека, и текущая ситуация не исключение). Во всяком случае, завтра это не произойдет.


----------------------------------------
Disclaimer: все вышесказанное - не более, чем размышления на тему, а не призывы к конкретным действиям. Никаких гарантий истинности не дается.
Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills.
Информация по аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:20

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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:44

  lapay написав:Поки немає катастрофічного падіння експорту, все працює, а якщо криза, то все одно доведеться чимось заплатити, бо на то вона і криза.

За все всегда кто-то да платит. В Украине всегда за всех платят депозитчики. :)
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