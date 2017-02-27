Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:48

Тем временем: несколько мыслей по поводу

Амвросий написав: headshaker написав: Аукцион 19 декабря уже анонсирован с предложением пяти сроков обращения от 56 дней до 2317 дней (семи лет).



Можно было бы написать длинный комментарий, но срок в 56 дней все равно скажет больше. Аукцион 19 декабря уже анонсирован с предложением пяти сроков обращения отдо 2317 дней (семи лет).Можно было бы написать длинный комментарий, но срок ввсе равно скажет больше.



19 января, выплата аккурат на середину марта - 17.03.2021. А на март там еще плюс 70.7 млрд.грн выплат по госдолгу.



Интересно, в каких числах планируются выплаты по госдолгу в марте? 19 января, выплата аккурат на середину марта - 17.03.2021. А на март там еще плюс 70.7 млрд.грн выплат по госдолгу.Интересно, в каких числах планируются выплаты по госдолгу в марте?

Disclaimer: все вышесказанное - не более, чем размышления на тему, а не призывы к конкретным действиям. Никаких гарантий истинности не дается.

Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills .

Информация по аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv

По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021 : все вышесказанное - не более, чем размышления на тему, а не призывы к конкретным действиям. Никаких гарантий истинности не дается.Полная картина по ОВГЗ здесь:Информация по аукционам ОВГЗ здесь:По погашениям здесь:

Ответ на этот вопрос - здесь:Две с небольшим недели назад в мартовской строке этой таблицы еще было 36.6 млрд гривен. Если аукцион 19 января не будет провальным (а какой к тому повод?), то и текущие данные окажутся неактуальными.Итак, проблема не решается - проблема переносится, причем на не столь уж большой срок.С другой стороны, за первые две недели этого года объем ОВГЗ вырос с 999 до 1010 (+11) млрд, и, вне сомнения, что-то добавится на следующем (и следующем) аукционе. Могу предположить, что, несмотря на выплаты в конце января, к февралю сумма ОВГЗ в обороте не уменьшится (и хочется верить, что хотя бы уменьшится сумма выплат за первый квартал, что, сторого говоря, тоже не гарантировано).Итак, трясина заимствований, похоже, начинает засасывать. Во всяком случае, активные заимствования продолжатся в течение всего первого квартала.Какое все это имеет отношение к курсу?С учетом того, что у нерезидентов снова проснулся интерес к нашим гривневым бумагам (прибавка последнего аукциона - более 4 млрд грн), до погашения (или очередного) приток добавочной валюты практически обеспечен. В зависимости от того, будел ли НБУ безучастно взирать на происходящее, или резервировать (путем выкупа с межбанка излишков) валюту под будущие погашения, я бы ожидал, что курс либо просядет, либо останется в текущих пределах, но без активного роста.Как долго? - все зависит от времени наступления. А пушной зверек, как известно, подкрадывается незаметно (хоть, как правило, виден издалека, и текущая ситуация не исключение). Во всяком случае, завтра это не произойдет.----------------------------------------