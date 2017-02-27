А на след неделе размещения будут?
Если да, то сходим и на 27.9
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А на след неделе размещения будут?
Если да, то сходим и на 27.9
Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:51
Бизнес ухудшил деловые ожидания в 4-м квартале после некоторого летнего пост-карантинного оптимизма.
Так, растет чисто руководителей бизнеса, ожидающих рост инфляции и девальвацию, а также падение инвестиций и производства.
В целом по экономике потребительский спрос снижается, а товарные стоки не разгружаются с начала коронакризиса.
Респонденты отмечают улучшение условий доступа к кредитной гривне, но доля желающих использовать заемный капитал снижается в связи с отсутствием планов развития.
3-й квартал подряд руководители ожидают уменьшение штата сотрудников на своих предриятиях в последующие 12 месяцев
Полное исследование по ссылке:
Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:08
получается сейчас банки пользуются дырой в инструкции, чтобы накупить ОВГЗ под завязку?
а когда наступит момент, что платить по ОВГЗ будет нечем что будет?
Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:15
перезаймуть, надрукують, реструктуризують ...
держава не може бути банкротом по папірам у власній валюті,
згадай як діру Привата заткнули ОВГЗшками
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:27
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