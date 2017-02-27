Teo написав:Щодо безпосередньо нормативів, то наприклад, відповідно до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні «20. Банк не розраховує нормативи кредитного ризику за: …. 2) борговими цінними паперами центральних органів виконавчої влади України;»
получается сейчас банки пользуются дырой в инструкции, чтобы накупить ОВГЗ под завязку?
а когда наступит момент, что платить по ОВГЗ будет нечем что будет?
Teo написав:Щодо безпосередньо нормативів, то наприклад, відповідно до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні «20. Банк не розраховує нормативи кредитного ризику за: …. 2) борговими цінними паперами центральних органів виконавчої влади України;»
получается сейчас банки пользуются дырой в инструкции, чтобы накупить ОВГЗ под завязку?
а когда наступит момент, что платить по ОВГЗ будет нечем что будет?
перезаймуть, надрукують, реструктуризують ... держава не може бути банкротом по папірам у власній валюті, згадай як діру Привата заткнули ОВГЗшками
flyman написав:получается сейчас банки пользуются дырой в инструкции, чтобы накупить ОВГЗ под завязку?
а когда наступит момент, что платить по ОВГЗ будет нечем что будет?
перезаймуть, надрукують, реструктуризують ... держава не може бути банкротом по папірам у власній валюті, згадай як діру Привата заткнули ОВГЗшками
Ця норма, мабуть на зазначених аргументах й базується. Хоча п. Шевченку як "авторитарному" керівнику ніщо, точніше ніхто)), цю норму не заважає змінити) Так би мовити підтримати "світову практику" силою Закону) А ось, чи потрібно це, хто зна..)
flyman написав:получается сейчас банки пользуются дырой в инструкции, чтобы накупить ОВГЗ под завязку?
а когда наступит момент, что платить по ОВГЗ будет нечем что будет?
перезаймуть, надрукують, реструктуризують ... держава не може бути банкротом по папірам у власній валюті, згадай як діру Привата заткнули ОВГЗшками
Ця норма, мабуть на зазначених аргументах й базується. Хоча п. Шевченку як "авторитарному" керівнику ніщо, точніше ніхто)), цю норму не заважає змінити) Так би мовити підтримати "світову практику" силою Закону) А ось, чи потрібно це, хто зна..)
все топ банки давно ведут учет по ifrs и для резервирования используют общую политику, а не эту инструкцию