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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 71437144714571467147>
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А на след неделе размещения будут?
Если да, то сходим и на 27.9
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:51

Бизнес ухудшил деловые ожидания в 4-м квартале после некоторого летнего пост-карантинного оптимизма.

Так, растет чисто руководителей бизнеса, ожидающих рост инфляции и девальвацию, а также падение инвестиций и производства.

В целом по экономике потребительский спрос снижается, а товарные стоки не разгружаются с начала коронакризиса.

Респонденты отмечают улучшение условий доступа к кредитной гривне, но доля желающих использовать заемный капитал снижается в связи с отсутствием планов развития.

3-й квартал подряд руководители ожидают уменьшение штата сотрудников на своих предриятиях в последующие 12 месяцев

Зображення

Зображення

Зображення
Полное исследование по ссылке:
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... Q4.pdf?v=4
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:08

  Teo написав:Щодо безпосередньо нормативів, то наприклад, відповідно до Інструкції
про порядок регулювання діяльності банків в Україні
«20. Банк не розраховує нормативи кредитного ризику за: ….
2) борговими цінними паперами центральних органів виконавчої влади України;»


получается сейчас банки пользуются дырой в инструкции, чтобы накупить ОВГЗ под завязку?

а когда наступит момент, что платить по ОВГЗ будет нечем что будет?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:15

  Амвросий написав:
  Teo написав:Щодо безпосередньо нормативів, то наприклад, відповідно до Інструкції
про порядок регулювання діяльності банків в Україні
«20. Банк не розраховує нормативи кредитного ризику за: ….
2) борговими цінними паперами центральних органів виконавчої влади України;»


получается сейчас банки пользуются дырой в инструкции, чтобы накупить ОВГЗ под завязку?

а когда наступит момент, что платить по ОВГЗ будет нечем что будет?

перезаймуть, надрукують, реструктуризують ...
держава не може бути банкротом по папірам у власній валюті,
згадай як діру Привата заткнули ОВГЗшками
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:20

Таке враження, що на 27,хх передумали йти :?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:27

  vovakwasov написав:Таке враження, що на 27,хх передумали йти

Никто и не планировал туда идти. :wink:
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:получается сейчас банки пользуются дырой в инструкции, чтобы накупить ОВГЗ под завязку?

а когда наступит момент, что платить по ОВГЗ будет нечем что будет?


перезаймуть, надрукують, реструктуризують ...
держава не може бути банкротом по папірам у власній валюті,
згадай як діру Привата заткнули ОВГЗшками


Ця норма, мабуть на зазначених аргументах й базується.
Хоча п. Шевченку як "авторитарному" керівнику ніщо, точніше ніхто)), цю норму не заважає змінити) Так би мовити підтримати "світову практику" силою Закону)
А ось, чи потрібно це, хто зна..)
Teo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на чому євра підупала?
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:01

  vovakwasov написав:Таке враження, що на 27,хх передумали йти :?
Еще же не весна. 27 это весной, 26,5 ближе к июню. Всему свое время.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:03

  Teo написав:
  flyman написав:получается сейчас банки пользуются дырой в инструкции, чтобы накупить ОВГЗ под завязку?

а когда наступит момент, что платить по ОВГЗ будет нечем что будет?


перезаймуть, надрукують, реструктуризують ...
держава не може бути банкротом по папірам у власній валюті,
згадай як діру Привата заткнули ОВГЗшками


Ця норма, мабуть на зазначених аргументах й базується.
Хоча п. Шевченку як "авторитарному" керівнику ніщо, точніше ніхто)), цю норму не заважає змінити) Так би мовити підтримати "світову практику" силою Закону)
А ось, чи потрібно це, хто зна..)


все топ банки давно ведут учет по ifrs и для резервирования используют общую политику, а не эту инструкцию
kbadoo
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