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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:22
flyman написав:
на чому євра підупала?
якщо Ви вважаете що евро п1дупало то дивимось золото, ср1бло, б1ток та жижу...
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:30
vladus17 написав: flyman написав:
на чому євра підупала?
якщо Ви вважаете що евро п1дупало то дивимось золото, ср1бло, б1ток та жижу...
Чем ближе Байден, тем больше будет укрепляться доллар.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:34
Zebra написав: vladus17 написав: flyman написав:
на чому євра підупала?
якщо Ви вважаете що евро п1дупало то дивимось золото, ср1бло, б1ток та жижу...
Чем ближе Байден, тем больше будет укрепляться доллар.
Ага буде на надрукованих трильйонах
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:42
vladus17 написав: flyman написав:
на чому євра підупала?
якщо Ви вважаете що евро п1дупало то дивимось золото, ср1бло, б1ток та жижу...
крипта дала флешкреш 11%,
можливо боти відпрацювують просадку єври
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 15 січ, 2021 18:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:42
Ukrainian написав:
Ага буде на надрукованих трильйонах
Там, кажуть ,пилесос буде включено п1д надрукований доллар.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:44
Ukrainian написав:
Ага буде на надрукованих трильйонах
Вот так всегда, толпа думает одно, а рынки идут в противоположную сторону.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:58
Zebra написав: Ukrainian написав:
Ага буде на надрукованих трильйонах
Вот так всегда, толпа думает одно, а рынки идут в противоположную сторону.
Ну а как же по другому 3% заработают а 97% остануться с хвостом?
Наоборот не бывает!
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:04
flyman написав:
на чому євра підупала?
vitaliian написав:
Доллар немного укрепится к евро. Примерно до 1,19-1,20 на 1й квартал 2021
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:08
Виталиан опять красава.
Подскажите плз что делать с деньгами?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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