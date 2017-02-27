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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7144714571467147>
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:09

  kbadoo написав:все топ банки давно ведут учет по ifrs и для резервирования используют общую политику, а не эту инструкцию


как бы там ни было но любая политика обязана соответствовать инструкции НБУ :)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:22

  flyman написав:на чому євра підупала?

якщо Ви вважаете що евро п1дупало то дивимось золото, ср1бло, б1ток та жижу...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:30

  vladus17 написав:
  flyman написав:на чому євра підупала?

якщо Ви вважаете що евро п1дупало то дивимось золото, ср1бло, б1ток та жижу...

Чем ближе Байден, тем больше будет укрепляться доллар.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:34

  Zebra написав:
  vladus17 написав:
  flyman написав:на чому євра підупала?

якщо Ви вважаете що евро п1дупало то дивимось золото, ср1бло, б1ток та жижу...

Чем ближе Байден, тем больше будет укрепляться доллар.

Ага буде на надрукованих трильйонах :lol:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:42

  vladus17 написав:
  flyman написав:на чому євра підупала?

якщо Ви вважаете що евро п1дупало то дивимось золото, ср1бло, б1ток та жижу...

крипта дала флешкреш 11%,
можливо боти відпрацювують просадку єври
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 15 січ, 2021 18:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ukrainian написав:Ага буде на надрукованих трильйонах

Там, кажуть ,пилесос буде включено п1д надрукований доллар.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:44

  Ukrainian написав:Ага буде на надрукованих трильйонах :lol:

Вот так всегда, толпа думает одно, а рынки идут в противоположную сторону.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:58

  Zebra написав:
  Ukrainian написав:Ага буде на надрукованих трильйонах :lol:

Вот так всегда, толпа думает одно, а рынки идут в противоположную сторону.

Ну а как же по другому 3% заработают а 97% остануться с хвостом?
Наоборот не бывает!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:04

  flyman написав:на чому євра підупала?

  vitaliian написав:Доллар немного укрепится к евро. Примерно до 1,19-1,20 на 1й квартал 2021
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Виталиан опять красава.
Подскажите плз что делать с деньгами?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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