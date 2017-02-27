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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7144714571467147
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:13

  vitaliian написав:
  flyman написав:на чому євра підупала?

  vitaliian написав:Доллар немного укрепится к евро. Примерно до 1,19-1,20 на 1й квартал 2021

тобто хтось із інфестфондів та хеджфондів, плюс Баффет з Соросом почитали пост віталіана із зробили так як він написав.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:14

  Investor_K написав:Виталиан опять красава.
Подскажите плз что делать с деньгами?

Вкладывать в то что для вас представляет ценность)
  flyman написав:
  vitaliian написав:тобто хтось із інфестфондів та хеджфондів, плюс Баффет з Соросом почитали пост віталіана із зробили так як він написав.

Все проще) звоните на ГЛ фрс и спрашиваете когда евро сливать.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 січ, 2021 19:26, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:25

Почалось?! :mrgreen:

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Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:53

  Moneta написав:Почалось?!

Байден прийде - порядок наведе.

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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:00

  Striker написав:
  Moneta написав:Почалось?!

Байден прийде - порядок наведе.

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Так наче ринки і при трампові так не хило виросли. :roll:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:13

  Striker написав:Байден прийде - порядок наведе.
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Он хоть знает какой сейчас год?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:22

Американцам добавят «вертолетных денег»: Байден анонсировал выплаты по $2000 на человека. Новая администрация вольет в экономику $2,9 трлн

все стільки МАКУЛАТУРИ надрукували що скоро в екран не влізе!

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:31

  greenozon написав:Американцам добавят «вертолетных денег»: Байден анонсировал выплаты по $2000 на человека. Новая администрация вольет в экономику $2,9 трлн

все стільки МАКУЛАТУРИ надрукували що скоро в екран не влізе!

https://www.usdebtclock.org/ :idea: :idea:

,,Маколатура,, ЛИШЕ для обраних. Так що готовте сво1 товари та послуги якщо бажаете помацати зелених президент1в.
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