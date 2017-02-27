тобто хтось із інфестфондів та хеджфондів, плюс Баффет з Соросом почитали пост віталіана із зробили так як він написав.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:13
тобто хтось із інфестфондів та хеджфондів, плюс Баффет з Соросом почитали пост віталіана із зробили так як він написав.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:14
Вкладывать в то что для вас представляет ценность)
Все проще) звоните на ГЛ фрс и спрашиваете когда евро сливать.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 січ, 2021 19:26, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:25
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:00
Так наче ринки і при трампові так не хило виросли.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:13
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:22
Американцам добавят «вертолетных денег»: Байден анонсировал выплаты по $2000 на человека. Новая администрация вольет в экономику $2,9 трлн
все стільки МАКУЛАТУРИ надрукували що скоро в екран не влізе!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:31
,,Маколатура,, ЛИШЕ для обраних. Так що готовте сво1 товари та послуги якщо бажаете помацати зелених президент1в.
Life is good.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Исков к Украине пока не будет?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:19
сами печатают и раздают как не в себя, а нам через свои мвфы проявляют озабоченность из-за снижения цены на газ на 23 копейки и негодования ихним навязанным депильным рыночком газа.
Самое время было бы показать их место здесь, как это было смело сделано в одном фильме одним известным актером. Но кишка слишком тонка сделать это.
|