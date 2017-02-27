Alex2007 написав:сами печатают и раздают как не в себя, а нам через свои мвфы проявляют озабоченность из-за снижения цены на газ на 23 копейки и негодования ихним навязанным депильным рыночком газа. Самое время было бы показать их место здесь, как это было смело сделано в одном фильме одним известным актером. Но кишка слишком тонка сделать это.
Пианист всего лишь доиигрывает ремикс-сонеты 2013 года.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 15 січ, 2021 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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В США ввели санкции против компании Beijing Skyrizon (Китай), которая ранее приобрела акции крупнейшей компании - производителя авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Сич".
Об этом сообщает Министерство торговли США.
"Сегодня Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли добавило Китайскую национальную оффшорную нефтяную корпорацию (CNOOC) в Entity List (торговый черный список), а китайскую компанию Skyrizon - в Military End-User (список военных конечных пользователей, MEU)", - заявили в пресс-центре.