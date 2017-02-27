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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7145714671477148
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:41

  Alex2007 написав:сами печатают и раздают как не в себя, а нам через свои мвфы проявляют озабоченность из-за снижения цены на газ на 23 копейки и негодования ихним навязанным депильным рыночком газа.
Самое время было бы показать их место здесь, как это было смело сделано в одном фильме одним известным актером. Но кишка слишком тонка сделать это.

Пианист всего лишь доиигрывает ремикс-сонеты 2013 года.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 15 січ, 2021 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:46

  vitaliian написав:
В США ввели санкции против компании Beijing Skyrizon (Китай), которая ранее приобрела акции крупнейшей компании - производителя авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Сич".

Об этом сообщает Министерство торговли США.

"Сегодня Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли добавило Китайскую национальную оффшорную нефтяную корпорацию (CNOOC) в Entity List (торговый черный список), а китайскую компанию Skyrizon - в Military End-User (список военных конечных пользователей, MEU)", - заявили в пресс-центре.

Исков к Украине пока не будет?


Ну как бы не совсем санкции, а вот проблемы с китайцами скорее всего будут серьезные, они свой крупный бизнес защищают всегда и на всех уровнях:
https://www.unian.net/economics/other/i ... 87118.html
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:04

  vovakwasov написав:Таке враження, що на 27,хх передумали йти :?

Никто и не собирался
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:26

  vitaliy_berdinskikh написав:Никто и не собирался


а я вот засомневался после выхода отчета с оперативными данными нбу.

С одной стороны ЗВР прилично выросли, можно было бы и на 27 сходить.
Но с другой стороны столько наличной гривны за декабрь напечатали, что может 30 уже в январе будет :)

Непонятно - почему так объем наличной гривны увеличился?
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 15 січ, 2021 22:30, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:может 30 уже в январе будет


28.30 ?
Так уже.
Alex2007
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  #<1 ... 7145714671477148
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