RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7145714671477148
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:41

:idea:
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 15 січ, 2021 23:12, всього редагувалось 2 разів.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10414
З нами з: 03.11.08
Подякував: 786 раз.
Подякували: 2318 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:46

  vitaliian написав:
В США ввели санкции против компании Beijing Skyrizon (Китай), которая ранее приобрела акции крупнейшей компании - производителя авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Сич".

Об этом сообщает Министерство торговли США.

"Сегодня Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли добавило Китайскую национальную оффшорную нефтяную корпорацию (CNOOC) в Entity List (торговый черный список), а китайскую компанию Skyrizon - в Military End-User (список военных конечных пользователей, MEU)", - заявили в пресс-центре.

Исков к Украине пока не будет?


Ну как бы не совсем санкции, а вот проблемы с китайцами скорее всего будут серьезные, они свой крупный бизнес защищают всегда и на всех уровнях:
https://www.unian.net/economics/other/i ... 87118.html
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1662
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:04

  vovakwasov написав:Таке враження, що на 27,хх передумали йти :?

Никто и не собирался
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2716
З нами з: 06.08.19
Подякував: 647 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:26

  vitaliy_berdinskikh написав:Никто и не собирался


а я вот засомневался после выхода отчета с оперативными данными нбу.

С одной стороны ЗВР прилично выросли, можно было бы и на 27 сходить.
Но с другой стороны столько наличной гривны за декабрь напечатали, что может 30 уже в январе будет :)

Непонятно - почему так объем наличной гривны увеличился?
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 15 січ, 2021 22:30, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3276
З нами з: 26.02.09
Подякував: 457 раз.
Подякували: 790 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:может 30 уже в январе будет


28.30 ?
Так уже.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2706
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1308 раз.
Подякували: 1132 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:32

  Alex2007 написав:28.30 ?


30.30 :)

но судя по тому, как ЗВР резко на +2995 млн. долларов нарастили, будут наверно сдерживать рост
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3276
З нами з: 26.02.09
Подякував: 457 раз.
Подякували: 790 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:27

  Амвросий написав:
  Alex2007 написав:28.30 ?


30.30 :)

но судя по тому, как ЗВР резко на +2995 млн. долларов нарастили, будут наверно сдерживать рост

Представляете каким был бы курс если бы не нарастили? 26,50-27
Рост агрегатов потенциально плохо для курса, но и доллар па 28 владельцы гривневых баулов покупать не хотят, наверное что-то знают. От печатного станка к межбанку запутанный и тернистый путь.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5563
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 1597 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:42

  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Никто и не собирался


а я вот засомневался после выхода отчета с оперативными данными нбу.

С одной стороны ЗВР прилично выросли, можно было бы и на 27 сходить.

В прошлый локдаун далеко не ушли вниз, с чего бы сейчас. Если не ошибаюсь, повторяем, сходили вниз, приподнялись, так и будем болтаться.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1779
З нами з: 24.10.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7145714671477148
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ethereum, ЛОБ і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2206, 2207, 2208
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
22073 2885131
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 січ, 2021 23:59
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7355 1719416
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 січ, 2021 23:58
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 63, 64, 65
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
643 150969
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.