Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:41
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ruvex
в П'ят 15 січ, 2021 23:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:46
vitaliian написав:
В США ввели санкции против компании Beijing Skyrizon (Китай), которая ранее приобрела акции крупнейшей компании - производителя авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Сич".
Об этом сообщает Министерство торговли США. "Сегодня Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли добавило Китайскую национальную оффшорную нефтяную корпорацию (CNOOC) в Entity List (торговый черный список), а китайскую компанию Skyrizon - в Military End-User (список военных конечных пользователей, MEU)", - заявили в пресс-центре.
Исков к Украине пока не будет?
Ну как бы не совсем санкции, а вот проблемы с китайцами скорее всего будут серьезные, они свой крупный бизнес защищают всегда и на всех уровнях:
https://www.unian.net/economics/other/i ... 87118.html
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:04
vovakwasov написав:
Таке враження, що на 27,хх передумали йти
Никто и не собирался
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:26
vitaliy_berdinskikh написав:
Никто и не собирался
а я вот засомневался после выхода отчета с оперативными данными нбу.
С одной стороны ЗВР прилично выросли, можно было бы и на 27 сходить.
Но с другой стороны столько наличной гривны за декабрь напечатали, что может 30 уже в январе будет
Непонятно - почему так объем наличной гривны увеличился?
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Амвросий
в П'ят 15 січ, 2021 22:30, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:29
Амвросий написав:
может 30 уже в январе будет
28.
30
?
Так уже.
Alex2007
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:32
Alex2007 написав:
28.
30
?
30.30
но судя по тому, как ЗВР резко на +2995 млн. долларов нарастили, будут наверно сдерживать рост
Амвросий
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:27
Амвросий написав: Alex2007 написав:
28.
30
?
30.30
но судя по тому, как ЗВР резко на +2995 млн. долларов нарастили, будут наверно сдерживать рост
Представляете каким был бы курс если бы не нарастили? 26,50-27
Рост агрегатов потенциально плохо для курса, но и доллар па 28 владельцы гривневых баулов покупать не хотят, наверное что-то знают. От печатного станка к межбанку запутанный и тернистый путь.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:42
Амвросий написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Никто и не собирался
а я вот засомневался после выхода отчета с оперативными данными нбу.
С одной стороны ЗВР прилично выросли, можно было бы и на 27 сходить.
В прошлый локдаун далеко не ушли вниз, с чего бы сейчас. Если не ошибаюсь, повторяем, сходили вниз, приподнялись, так и будем болтаться.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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