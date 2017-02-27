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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7146714771487149
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 03:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

так и не понял почему на МБ в пятницу пошёл рост бакса?
шо за игра?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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