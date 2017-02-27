так и не понял почему на МБ в пятницу пошёл рост бакса?
шо за игра?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 січ, 2021 03:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
так и не понял почему на МБ в пятницу пошёл рост бакса?
шо за игра?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 16 січ, 2021 06:01
Додано: Суб 16 січ, 2021 07:36
Подпись читай потом пиши. Я не обещал 1,4 в январе 2021
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
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