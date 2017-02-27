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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 січ, 2021 03:32
так и не понял почему на МБ в пятницу пошёл рост бакса?
шо за игра?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Суб 16 січ, 2021 06:01
uaprofi написав:
так и не понял почему на МБ в пятницу пошёл рост бакса?
шо за игра?
Почему игра? Мне кажется наивно надеяться на падение $ в нынешних реалиях. Да $ печатают, но и гривну ведь тоже.
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Елена8
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Додано: Суб 16 січ, 2021 07:36
DmitryK написав:
Виталин снова переобулся. то вещал про 1.4 к концу 2020, а теперь оказывается доллар укрепиться,до 1.19... это все просто пальцем в небо смотрите на факты, а не прогнозы.
Подпись читай потом пиши. Я не обещал 1,4 в январе 2021
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
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vitaliian
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Додано: Суб 16 січ, 2021 08:34
Амвросий написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Никто и не собирался
а я вот засомневался после выхода отчета с оперативными данными нбу.
С одной стороны ЗВР прилично выросли, можно было бы и на 27 сходить.
Но с другой стороны столько наличной гривны за декабрь напечатали, что может 30 уже в январе будет
Непонятно - почему так объем наличной гривны увеличился?
Можливо інфа криється в подібних операціях: напр., в грудні Український Культурний Фонд роздав сотні мільйонів гривень у вигляді грантів представникам бізнесу культури та туризму на відшкодування витрат по зарплаті,податках,аренді,матеріалах за час карантину( 6 міс.2020 р.).
Можливо, в інших галузях також роздали незароблені гроші
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alex10
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Додано: Суб 16 січ, 2021 08:45
uaprofi написав:
так и не понял почему на МБ в пятницу пошёл рост бакса?
шо за игра?
Это всё для наших любимых нерезидентов под аукцион во вторник. В начале следующей недели пару дней возможен небольшой откат, потом только вверх аж до начала февраля.
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Striker
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Додано: Суб 16 січ, 2021 09:04
Одному мені здається маячнею "малювання" курсу Нацбанком для нерезів ? Приблизно як міфічні "загоняли алєнєй в бакс" ...
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alex10
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