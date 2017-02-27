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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7146714771487149
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 03:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

так и не понял почему на МБ в пятницу пошёл рост бакса?
шо за игра?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 06:01

  uaprofi написав:так и не понял почему на МБ в пятницу пошёл рост бакса?
шо за игра?

Почему игра? Мне кажется наивно надеяться на падение $ в нынешних реалиях. Да $ печатают, но и гривну ведь тоже.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 07:36

  DmitryK написав:Виталин снова переобулся. то вещал про 1.4 к концу 2020, а теперь оказывается доллар укрепиться,до 1.19... это все просто пальцем в небо смотрите на факты, а не прогнозы.

Подпись читай потом пиши. Я не обещал 1,4 в январе 2021
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 08:34

  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Никто и не собирался


а я вот засомневался после выхода отчета с оперативными данными нбу.

С одной стороны ЗВР прилично выросли, можно было бы и на 27 сходить.
Но с другой стороны столько наличной гривны за декабрь напечатали, что может 30 уже в январе будет :)

Непонятно - почему так объем наличной гривны увеличился?

Можливо інфа криється в подібних операціях: напр., в грудні Український Культурний Фонд роздав сотні мільйонів гривень у вигляді грантів представникам бізнесу культури та туризму на відшкодування витрат по зарплаті,податках,аренді,матеріалах за час карантину( 6 міс.2020 р.).
Можливо, в інших галузях також роздали незароблені гроші
alex10
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 08:45

  uaprofi написав:так и не понял почему на МБ в пятницу пошёл рост бакса?
шо за игра?

Это всё для наших любимых нерезидентов под аукцион во вторник. В начале следующей недели пару дней возможен небольшой откат, потом только вверх аж до начала февраля.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 09:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Одному мені здається маячнею "малювання" курсу Нацбанком для нерезів ? Приблизно як міфічні "загоняли алєнєй в бакс" ...
alex10
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:19

В Україні з січня 2020-го по січень 2021-го середня пенсія судді зросла з 45,8 до 67,9 тис. грн. Виплати військових за цей же період збільшилися всього на 300 грн, а соціальні пенсії підняли на 100 грн.

Про це йдеться в даних Пенсійного фонду України. Всього в країні пенсії отримують 11,1 млн осіб, середня пенсія становить 3,5 тис. грн.
https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... tsifri.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:28

  Striker написав:
  uaprofi написав:так и не понял почему на МБ в пятницу пошёл рост бакса?
шо за игра?

Это всё для наших любимых нерезидентов под аукцион во вторник. В начале следующей недели пару дней возможен небольшой откат, потом только вверх аж до начала февраля.


а что такое будет в начале в февраля?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:50

Тем временем: отредактированный анонс аукциона ОВГЗ и растущая доля нерезидентов

Видимо, перечитав на свежую голову последний анонс, сверкороткие, 56-дневные бумаги были заменены на 84-дневные (с погашением в апреле).
Учитывая, что эта позиция имеет лимит всего в пол-миллиарда, то не исключена попытка сбить по ней процентную ставку.

За последние сутки нерезиденты докупили гривневых ОВГЗ еще на 100 млн грн, и, без сомнения, могут считаться основными участниками аукциона 12 января (во всяком случае, его гривневой части). Скажем им спасибо за укрепление гривны на этой неделе.

Зображення


----------------------------------------
Полная картина по ОВГЗ здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills.
Информация по аукционам ОВГЗ здесь: https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
По погашениям здесь: https://afrtcp.tk/services/payments_summary/?year=2021
headshaker
 
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