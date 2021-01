Додано: Суб 16 січ, 2021 10:53

alex10 написав: Одному мені здається маячнею "малювання" курсу Нацбанком для нерезів ? Приблизно як міфічні "загоняли алєнєй в бакс" ... Одному мені здається маячнею "малювання" курсу Нацбанком для нерезів ? Приблизно як міфічні "загоняли алєнєй в бакс" ...

Ви не згадали могутніх ринкових "бариг" шкарпетками, які своїм шаленим виторгом регулярно та зухвало "качають" курс. Ви не згадали могутніх ринкових "бариг" шкарпетками, які своїм шаленим виторгом регулярно та зухвало "качають" курс.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell