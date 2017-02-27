так и не понял почему на МБ в пятницу пошёл рост бакса?
шо за игра?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 січ, 2021 03:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
так и не понял почему на МБ в пятницу пошёл рост бакса?
шо за игра?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 16 січ, 2021 06:01
Додано: Суб 16 січ, 2021 07:36
Подпись читай потом пиши. Я не обещал 1,4 в январе 2021
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Додано: Суб 16 січ, 2021 08:34
Можливо інфа криється в подібних операціях: напр., в грудні Український Культурний Фонд роздав сотні мільйонів гривень у вигляді грантів представникам бізнесу культури та туризму на відшкодування витрат по зарплаті,податках,аренді,матеріалах за час карантину( 6 міс.2020 р.).
Можливо, в інших галузях також роздали незароблені гроші
Додано: Суб 16 січ, 2021 08:45
Додано: Суб 16 січ, 2021 09:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Одному мені здається маячнею "малювання" курсу Нацбанком для нерезів ? Приблизно як міфічні "загоняли алєнєй в бакс" ...
Додано: Суб 16 січ, 2021 10:19
В Україні з січня 2020-го по січень 2021-го середня пенсія судді зросла з 45,8 до 67,9 тис. грн. Виплати військових за цей же період збільшилися всього на 300 грн, а соціальні пенсії підняли на 100 грн.
Про це йдеться в даних Пенсійного фонду України. Всього в країні пенсії отримують 11,1 млн осіб, середня пенсія становить 3,5 тис. грн.
Додано: Суб 16 січ, 2021 10:28
а что такое будет в начале в февраля?
Додано: Суб 16 січ, 2021 10:50
Тем временем: отредактированный анонс аукциона ОВГЗ и растущая доля нерезидентов
Видимо, перечитав на свежую голову последний анонс, сверкороткие, 56-дневные бумаги были заменены на 84-дневные (с погашением в апреле).
Учитывая, что эта позиция имеет лимит всего в пол-миллиарда, то не исключена попытка сбить по ней процентную ставку.
За последние сутки нерезиденты докупили гривневых ОВГЗ еще на 100 млн грн, и, без сомнения, могут считаться основными участниками аукциона 12 января (во всяком случае, его гривневой части). Скажем им спасибо за укрепление гривны на этой неделе.
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Полная картина по ОВГЗ здесь:
Информация по аукционам ОВГЗ здесь:
По погашениям здесь:
Додано: Суб 16 січ, 2021 10:53
Ви не згадали могутніх ринкових "бариг" шкарпетками, які своїм шаленим виторгом регулярно та зухвало "качають" курс.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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