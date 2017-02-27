|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:35
Alex2007 написав:
а что такое будет в начале в февраля?
Благоприятный период для гривны. Если, конечно, никакой чёрный лебедь не вылезет.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 1409
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:38
vitaliian написав: DmitryK написав:
Виталин снова переобулся. то вещал про 1.4 к концу 2020, а теперь оказывается доллар укрепиться,до 1.19... это все просто пальцем в небо смотрите на факты, а не прогнозы.
Подпись читай потом пиши. Я не обещал 1,4 в январе 2021
Таки переносится 1.4. На какой год непонятно.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 1782
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:40
Striker написав: Alex2007 написав:
а что такое будет в начале в февраля?
Благоприятный период для гривны. Если, конечно, никакой чёрный лебедь не вылезет.
это чему обязана будет гривна с февраля? Локдауны сойдут и будет смотреть на север.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 1782
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:42
Объявления о выходном на МБ не было, но нет и торгов. Справочный курс НБУ публиковать не стал. Будем считать торги несостоявшимися.
Ближайшие полноценные торги МБ состоятся во вторник. В понедельник Америка отмечает День Мартина Лютера Кинга.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах выросли. Основным драйвером роста стал тендерный рефинанс, помогало ему сокращение объема тендерных сертификатов. На другой чаше весов оказался рост объема суточных сертификатов, но его влияние было значительно слабее. Остальные факторы до миллиарда.
В четверг объем МБ сократился с 515.2 до 399.2 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также сократились, существенное превышение спроса над предложением сохранялось.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5524
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 3557 раз.
- Подякували: 10153 раз.
-
- Профіль
-
26
11
27
2
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:55
alex10 написав:
Одному мені здається маячнею "малювання" курсу Нацбанком для нерезів ? Приблизно як міфічні "загоняли алєнєй в бакс" ...
Напишіть тоді своє бачення, чому курс вирішив піднятися вверх. Є ідеї? Критикувати всі вміють.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 1409
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:06
Proofy написав:
это чему обязана будет гривна с февраля? Локдауны сойдут и будет смотреть на север.
Может быть и такое, а могут и дальше тянуть с этим локдауном. Я готов ко всему, поэтому на 60% в валюте. Недавно докупал по 28.10.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 1409
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:08
Striker написав:
чому курс вирішив піднятися вверх. Є ідеї?
большая эмиссия наличных была в декабре +22.6 млрд.грн, за месяц.
Когда на руках у населения резко увеличивается количество гривны, это не может не давить на курс.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 3279
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 790 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:17
Амвросий написав:
большая эмиссия наличных была в декабре +22.6 млрд.грн, за месяц.
Когда на руках у населения резко увеличивается количество гривны, это не может не давить на курс.
А где раздают эту эмиссионную гривну? Я тоже подъеду с мешочком.
У нас вроде вертолёты не летают, как в Америке. Выплаты работникам ФОПов - не думаю, что там огромные суммы. Жена, например, работает на ФОПа, но 8к не получила, КВЕД не тот.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 1409
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:19
Striker написав: alex10 написав:
Одному мені здається маячнею "малювання" курсу Нацбанком для нерезів ? Приблизно як міфічні "загоняли алєнєй в бакс" ...
Напишіть тоді своє бачення, чому курс вирішив піднятися вверх. Є ідеї? Критикувати всі вміють.
По слухам на пороге крупная партия нерезов на полугодичные или 8 месячные овгз, идут торги по курсам входа/выхода. А может это не нерезы а свои инвесторы, в маске разве разберешь?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 5566
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1145 раз.
- Подякували: 1597 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:22
vitaliian написав:
По слухам на пороге крупная партия нерезов на полугодичные или 8 месячные овгз, идут торги по курсам входа/выхода. А может это не нерезы а свои инвесторы, в маске разве разберешь?
Я это уже писал на прошлой странице.
Striker написав:
Это всё для наших любимых нерезидентов под аукцион во вторник.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 1409
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22076
|2887060
|
|
|7355
|1719783
|
П'ят 15 січ, 2021 23:58
ЛОБ
|
|643
|151093
|
Чет 31 гру, 2020 14:21
BIGor
|