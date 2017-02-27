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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:25
Striker написав: Амвросий написав:
большая эмиссия наличных была в декабре +22.6 млрд.грн, за месяц.
Когда на руках у населения резко увеличивается количество гривны, это не может не давить на курс.
А где раздают эту эмиссионную гривну? Я тоже подъеду с мешочком.
У нас вроде вертолёты не летают, как в Америке. Выплаты работникам ФОПов - не думаю, что там огромные суммы. Жена, например, работает на ФОПа, но 8к не получила, КВЕД не тот.
Вот и мне интресно - кому это столько гривны в декабре налили?
Но факт - по опубликованным на днях отчетам НБУ, в декабре на руках за пределами банков +22.6146 млрд.грн нала прибавилось.
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Амвросий
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