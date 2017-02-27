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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7148714971507151
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 13:25

  Striker написав:
  Амвросий написав:большая эмиссия наличных была в декабре +22.6 млрд.грн, за месяц.

Когда на руках у населения резко увеличивается количество гривны, это не может не давить на курс.

А где раздают эту эмиссионную гривну? Я тоже подъеду с мешочком.
У нас вроде вертолёты не летают, как в Америке. Выплаты работникам ФОПов - не думаю, что там огромные суммы. Жена, например, работает на ФОПа, но 8к не получила, КВЕД не тот.


Вот и мне интресно - кому это столько гривны в декабре налили? :)

Но факт - по опубликованным на днях отчетам НБУ, в декабре на руках за пределами банков +22.6146 млрд.грн нала прибавилось.
Амвросий
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