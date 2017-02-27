Амвросий написав:большая эмиссия наличных была в декабре +22.6 млрд.грн, за месяц.
Когда на руках у населения резко увеличивается количество гривны, это не может не давить на курс.
А где раздают эту эмиссионную гривну? Я тоже подъеду с мешочком. У нас вроде вертолёты не летают, как в Америке. Выплаты работникам ФОПов - не думаю, что там огромные суммы. Жена, например, работает на ФОПа, но 8к не получила, КВЕД не тот.
Вот и мне интресно - кому это столько гривны в декабре налили?
Но факт - по опубликованным на днях отчетам НБУ, в декабре на руках за пределами банков +22.6146 млрд.грн нала прибавилось.
somilitark написав:Starikan Г-н Сибарит считает, что все тендеры это кристально чистые сделки, без кумовства, откатов и завышеных смет, проходящие под мощную конкуренцию....
Вітаюсь со всіма! АКСІОМА: Коли є потік дешевих коштів, то завжди є контр потік відкатів! Розглянемо, доступні=дешеві кредити 5-7-9. Як можливо таке - беруть під 10-12, в тих же ОВДП, а роздають під 5-7-9? Де розумний глузд? А,..., у тих, хто сидить на контр потоці він явно є! Як на мене, треба поміркувати о ШЕСТИ відсотках рефінансування НБУ. Я б пошукав контр потоки...
Формально раздают кредиты по обычным ставкам, а 5-7-9 для заемщиков получается после компенсации банкам из бюджета. Во всяком случае, такая идея была изначально.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю дефолтников: Sidus Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.