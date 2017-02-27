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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7148714971507151
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 13:25

  Striker написав:
  Амвросий написав:большая эмиссия наличных была в декабре +22.6 млрд.грн, за месяц.

Когда на руках у населения резко увеличивается количество гривны, это не может не давить на курс.

А где раздают эту эмиссионную гривну? Я тоже подъеду с мешочком.
У нас вроде вертолёты не летают, как в Америке. Выплаты работникам ФОПов - не думаю, что там огромные суммы. Жена, например, работает на ФОПа, но 8к не получила, КВЕД не тот.


Вот и мне интресно - кому это столько гривны в декабре налили? :)

Но факт - по опубликованным на днях отчетам НБУ, в декабре на руках за пределами банков +22.6146 млрд.грн нала прибавилось.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 14:07

Новий фактор гривне-укріпляжу

З 16 січня вся сфера обслуговування має перейти на українську: що варто знати
https://ain.ua/2020/12/07/sfera-obslugo ... 6-sichnya/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 14:46

  greenozon написав:Новий фактор гривне-укріпляжу

З 16 січня вся сфера обслуговування має перейти на українську: що варто знати
https://ain.ua/2020/12/07/sfera-obslugo ... 6-sichnya/
на укр язык, а не гривны :) какой от этого укрепляж?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:10

  s0v7a написав:
  somilitark написав:Starikan
Г-н Сибарит считает, что все тендеры это кристально чистые сделки, без кумовства, откатов и завышеных смет, проходящие под мощную конкуренцию....

Вітаюсь со всіма!
АКСІОМА:
Коли є потік дешевих коштів, то завжди є контр потік відкатів!
Розглянемо, доступні=дешеві кредити 5-7-9.
Як можливо таке - беруть під 10-12, в тих же ОВДП, а роздають під 5-7-9? Де розумний глузд? А,..., у тих, хто сидить на контр потоці він явно є! Як на мене, треба поміркувати о ШЕСТИ відсотках рефінансування НБУ. Я б пошукав контр потоки...

Формально раздают кредиты по обычным ставкам, а 5-7-9 для заемщиков получается после компенсации банкам из бюджета.
Во всяком случае, такая идея была изначально.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю дефолтников: Sidus Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
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