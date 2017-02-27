Амвросий написав:большая эмиссия наличных была в декабре +22.6 млрд.грн, за месяц.
Когда на руках у населения резко увеличивается количество гривны, это не может не давить на курс.
А где раздают эту эмиссионную гривну? Я тоже подъеду с мешочком. У нас вроде вертолёты не летают, как в Америке. Выплаты работникам ФОПов - не думаю, что там огромные суммы. Жена, например, работает на ФОПа, но 8к не получила, КВЕД не тот.
Вот и мне интресно - кому это столько гривны в декабре налили?
Но факт - по опубликованным на днях отчетам НБУ, в декабре на руках за пределами банков +22.6146 млрд.грн нала прибавилось.
somilitark написав:Starikan Г-н Сибарит считает, что все тендеры это кристально чистые сделки, без кумовства, откатов и завышеных смет, проходящие под мощную конкуренцию....
Вітаюсь со всіма! АКСІОМА: Коли є потік дешевих коштів, то завжди є контр потік відкатів! Розглянемо, доступні=дешеві кредити 5-7-9. Як можливо таке - беруть під 10-12, в тих же ОВДП, а роздають під 5-7-9? Де розумний глузд? А,..., у тих, хто сидить на контр потоці він явно є! Як на мене, треба поміркувати о ШЕСТИ відсотках рефінансування НБУ. Я б пошукав контр потоки...
Формально раздают кредиты по обычным ставкам, а 5-7-9 для заемщиков получается после компенсации банкам из бюджета. Во всяком случае, такая идея была изначально.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю дефолтников: Sidus Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
alex10 написав:Одному мені здається маячнею "малювання" курсу Нацбанком для нерезів ? Приблизно як міфічні "загоняли алєнєй в бакс" ...
Напишіть тоді своє бачення, чому курс вирішив піднятися вверх. Є ідеї? Критикувати всі вміють.
По слухам на пороге крупная партия нерезов на полугодичные или 8 месячные овгз, идут торги по курсам входа/выхода. А может это не нерезы а свои инвесторы, в маске разве разберешь?
За бабушкой беней охотятся по всему миру. Так что вполне может быть, что пристроил свои денюжки сюда в 2019 под 18%.
И сейчас думает, что клоун сумеет развести МВФ и нагреть и украинцев и американцев.
Но их ждет большое разочарование: МВФ, как и в 2015 сказал реструктуризируйте свои пузыри.
In an article published by the Financial Times on Thursday, he said the government has failed to heed to the IMF advice on debt restructuring, and instead decided to proceed with a “risky” short-term borrowing plan.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
somilitark написав:Starikan Г-н Сибарит считает, что все тендеры это кристально чистые сделки, без кумовства, откатов и завышеных смет, проходящие под мощную конкуренцию....
Вітаюсь со всіма! АКСІОМА: Коли є потік дешевих коштів, то завжди є контр потік відкатів! Розглянемо, доступні=дешеві кредити 5-7-9. Як можливо таке - беруть під 10-12, в тих же ОВДП, а роздають під 5-7-9? Де розумний глузд? А,..., у тих, хто сидить на контр потоці він явно є! Як на мене, треба поміркувати о ШЕСТИ відсотках рефінансування НБУ. Я б пошукав контр потоки...
Формально раздают кредиты по обычным ставкам, а 5-7-9 для заемщиков получается после компенсации банкам из бюджета. Во всяком случае, такая идея была изначально.
Вітаю, Starikan.
Скажіть, будь ласка, хіба в аксіомі є хоч натяк, на механізм здешевшання первинного потоку? Бо то не важливо чому він дешевий і за рахунок чиїх карманів відбувається то здешевшання (і таки так - бюджет то є наші податки)!!!
Але якщо є той дешевий потік, то є і середа для корупції у вигляді зворотнього потоку відката до рівня економічно обгрунтованої ціни тих коштів. Гарно боремося з корупцією влаштовуючи почву для її процвітання.
Вибачте, якщо це не зрозуміло, то я більше нічим не зможу допомогти у розтлумаченні наведеної вище аксіоми.
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Но их ждет большое разочарование: МВФ, как и в 2015 сказал реструктуризируйте свои пузыри.
In an article published by the Financial Times on Thursday, he said the government has failed to heed to the IMF advice on debt restructuring, and instead decided to proceed with a “risky” short-term borrowing plan.
Надо поднимать ставку по долгосрочным овгз.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$