Уманский, и правда, играет на публику. Дефолт может случиться лишь с тем, кто субъектен (а может и не случиться, но смысл в том, что вопрос урегулирования долга он решает сам).
У нас же ситуация иная. Послать МВФ может актер из сериала, но реальный государственный деятель - нет. И не потому что последствия этого будут более тяжелыми, нежели отдавать половину бюджета, а потому что он будет объявлен предателем, преступником и земляным червяком. От самих же кредиторов уступок ждать не приходится (что логично и даже справедливо по отношению к оным). Как сказал один из функционеров МВФ: "Украина - недостаточно бедная страна, чтобы претендовать на безвозмездную помощь"...
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 16 січ, 2021 21:23, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав: От самих же кредиторов уступок ждать не приходится (что логично и даже справедливо по отношению к оным). Как сказал один из функционеров МВФ: "Украина - недостаточно бедная страна, чтобы претендовать на безвозмездную помощь"...
Ну это только пока она "недостаточно бедная страна". Спешный перевод на аграрные рельсы как бы не предполагает роста добавочной стоимости. Пока держимся лишь за счет экспорта рабочей силы и пирамиды ОВГЗ. О нашей экономике: Идет бычек качается Вздыхает на ходу - Вот лесенка кончается Сейчас ........(С) Вопрос только в оставшейся длине этой самой лесенки