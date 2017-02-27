Додано: Суб 16 січ, 2021 21:23

Moneta написав: мотаем на 12 и 13 вопросы



мотаем на 12 и 13 вопросы

Уманский, и правда, играет на публику. Дефолт может случиться лишь с тем, кто субъектен (а может и не случиться, но смысл в том, что вопрос урегулирования долга он решает сам).У нас же ситуация иная. Послать МВФ может актер из сериала, но реальный государственный деятель - нет. И не потому что последствия этого будут более тяжелыми, нежели отдавать половину бюджета, а потому что он будет объявлен предателем, преступником и земляным червяком. От самих же кредиторов уступок ждать не приходится (что логично и даже справедливо по отношению к оным). Как сказал один из функционеров МВФ: "Украина - недостаточно бедная страна, чтобы претендовать на безвозмездную помощь"...