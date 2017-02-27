Нацбанк ввёл новые валютные правила. Они вступают в силу уже с завтрашнего дня.



Два из них очень интересны для людей.



1. Банкам и финансовым компаниям, владеющими терминалами самообслуживания (располагаются не только в банках, но и в ТРЦ, супермаркетах, на улице) позволили менять инвалюту на гривну, т.е. проводить валютообмен.



Это значит, что человек сможет вставить евро или долларовую банкноту в аппарат, и получить гривну на счет по указанному курсу. Будет происходить две вещи сразу: валютообмен и перевод наличных в безналичную форму.



Все будет работать только в одну сторону: если человек захочет обменять инвалюту на гривну, то есть, когда происходит продажа доллара и евро.



В обратную сторону это работать не будет. То есть купить так инвалюту не получится.



2. Физлицам разрешили покупать/продавать инвалюту на условиях "форвард".



На условиях форвард - значит с поступлением средств в будущем времени (не в момент заключения сделки) по курсу, зафиксированному на текущий момент.



Это позволит вкладчикам больше зарабатывать на своих депозитах.



То есть вкладывать инвалюту, но получать процент, как в гривневом депозите, а в конце срока вложения возвращать свой доллар или евро. Средняя ставка по долларовому депозиту на 12 месяцев сейчас составляет 1,22% годовых, а по гривневому - 8,8% годовых.



"Вкладчик сможет принести в банк доллар и заключить с банком сразу два договора: не только депозитный, но и форвардный. Он обменяет свой доллар на гривну и внесет его на гривневый депозит под соответствующую ставку. Но также заключит договор о покупке доллара в будущем времени - в конце срока депозита, скажем, через 12 месяцев, причем по зафиксированному сегодня курсу. Чтобы не случилось через 12 месяцев, человек получит доллар по оговоренному курсу. В этом суть такой услуги, как форвард. В итоге вкладчик ничего не потеряет: получит более высокую (гривневую) ставку и вернет свои доллары в конце действия депозита".