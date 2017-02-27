Уманский, и правда, играет на публику. Дефолт может случиться лишь с тем, кто субъектен (а может и не случиться, но смысл в том, что вопрос урегулирования долга он решает сам).
У нас же ситуация иная. Послать МВФ может актер из сериала, но реальный государственный деятель - нет. И не потому что последствия этого будут более тяжелыми, нежели отдавать половину бюджета, а потому что он будет объявлен предателем, преступником и земляным червяком. От самих же кредиторов уступок ждать не приходится (что логично и даже справедливо по отношению к оным). Как сказал один из функционеров МВФ: "Украина - недостаточно бедная страна, чтобы претендовать на безвозмездную помощь"...
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 16 січ, 2021 21:23, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав: От самих же кредиторов уступок ждать не приходится (что логично и даже справедливо по отношению к оным). Как сказал один из функционеров МВФ: "Украина - недостаточно бедная страна, чтобы претендовать на безвозмездную помощь"...
Ну это только пока она "недостаточно бедная страна". Спешный перевод на аграрные рельсы как бы не предполагает роста добавочной стоимости. Пока держимся лишь за счет экспорта рабочей силы и пирамиды ОВГЗ. О нашей экономике: Идет бычек качается Вздыхает на ходу - Вот лесенка кончается Сейчас ........(С) Вопрос только в оставшейся длине этой самой лесенки
МВФ не просто не дал денег , а поставил условия , которые правительство тестирует на людях . Поводимому МВФ запало в память свободное обращение с деньгами выделенными на борьбу с ковид . Я подозреваю , что была заранее выставлена цена, на которую бурно среагировали жители Украины . А потом в правительстве все стали "озабоченно волноваться ". Так же я допускаю , что МВФ сказал или поднимаете цену на энергоносители или ничего. Сумму , которую нужно отдать в первом квартале ,собрать тяжело , даже поднимая доходность по процентам , так как держатели ОГВЗ понимают , что ни кто не сможет платить такие проценты долго или не долго .
Интересно будет встретить 1 февраля 2021 . Опять же должны цену поднять . Думаю , что и ограничения в 300 квт , после которой нужно платить 3,с чем то долго не продержится . Скорее всего 250 квт сделают ограничение скоро . Это все читается в поведении чиновников , просто их нужно внимательно слушать , они всегда предупреждают .
Нацбанк ввёл новые валютные правила. Они вступают в силу уже с завтрашнего дня.
Два из них очень интересны для людей.
1. Банкам и финансовым компаниям, владеющими терминалами самообслуживания (располагаются не только в банках, но и в ТРЦ, супермаркетах, на улице) позволили менять инвалюту на гривну, т.е. проводить валютообмен.
Это значит, что человек сможет вставить евро или долларовую банкноту в аппарат, и получить гривну на счет по указанному курсу. Будет происходить две вещи сразу: валютообмен и перевод наличных в безналичную форму.
Все будет работать только в одну сторону: если человек захочет обменять инвалюту на гривну, то есть, когда происходит продажа доллара и евро.
В обратную сторону это работать не будет. То есть купить так инвалюту не получится.
2. Физлицам разрешили покупать/продавать инвалюту на условиях "форвард".
На условиях форвард - значит с поступлением средств в будущем времени (не в момент заключения сделки) по курсу, зафиксированному на текущий момент.
Это позволит вкладчикам больше зарабатывать на своих депозитах.
То есть вкладывать инвалюту, но получать процент, как в гривневом депозите, а в конце срока вложения возвращать свой доллар или евро. Средняя ставка по долларовому депозиту на 12 месяцев сейчас составляет 1,22% годовых, а по гривневому - 8,8% годовых.
"Вкладчик сможет принести в банк доллар и заключить с банком сразу два договора: не только депозитный, но и форвардный. Он обменяет свой доллар на гривну и внесет его на гривневый депозит под соответствующую ставку. Но также заключит договор о покупке доллара в будущем времени - в конце срока депозита, скажем, через 12 месяцев, причем по зафиксированному сегодня курсу. Чтобы не случилось через 12 месяцев, человек получит доллар по оговоренному курсу. В этом суть такой услуги, как форвард. В итоге вкладчик ничего не потеряет: получит более высокую (гривневую) ставку и вернет свои доллары в конце действия депозита".
Телеграм "ворожого сайту".
В понедельник "дорогая редакция" выйдет на работу и выдаст эту новость как свою, где её "разрешено" будет прочитать.