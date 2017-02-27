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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7150715171527153>
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 21:23

  Moneta написав:мотаем на 12 и 13 вопросы



Уманский, и правда, играет на публику. Дефолт может случиться лишь с тем, кто субъектен (а может и не случиться, но смысл в том, что вопрос урегулирования долга он решает сам).

У нас же ситуация иная. Послать МВФ может актер из сериала, но реальный государственный деятель - нет. И не потому что последствия этого будут более тяжелыми, нежели отдавать половину бюджета, а потому что он будет объявлен предателем, преступником и земляным червяком. От самих же кредиторов уступок ждать не приходится (что логично и даже справедливо по отношению к оным). Как сказал один из функционеров МВФ: "Украина - недостаточно бедная страна, чтобы претендовать на безвозмездную помощь"...
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 16 січ, 2021 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 21:23

  Амвросий написав:
  antey1969 написав:Явная постановка


постановка чего?

В общем-то я о видео. Интересно, сколько дублей оттарабанил Уманский, отвечая на "неожиданные" вопросы?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 21:30

  zРадио написав: От самих же кредиторов уступок ждать не приходится (что логично и даже справедливо по отношению к оным). Как сказал один из функционеров МВФ: "Украина - недостаточно бедная страна, чтобы претендовать на безвозмездную помощь"...

Ну это только пока она "недостаточно бедная страна".
Спешный перевод на аграрные рельсы как бы не предполагает роста добавочной стоимости. Пока держимся лишь за счет экспорта рабочей силы и пирамиды ОВГЗ.
О нашей экономике:
Идет бычек качается
Вздыхает на ходу
- Вот лесенка кончается
Сейчас ........(С)
Вопрос только в оставшейся длине этой самой лесенки :?
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:10

  zРадио написав:лишь с тем, кто субъектен


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Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 16 січ, 2021 22:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:19

zРадио

Добрый вечер .
Всем Здоровья .

МВФ не просто не дал денег , а поставил условия , которые правительство тестирует на людях .
Поводимому МВФ запало в память свободное обращение с деньгами выделенными на борьбу с ковид .
Я подозреваю , что была заранее выставлена цена, на которую бурно среагировали жители Украины .
А потом в правительстве все стали "озабоченно волноваться ".
Так же я допускаю , что МВФ сказал или поднимаете цену на энергоносители или ничего.
Сумму , которую нужно отдать в первом квартале ,собрать тяжело , даже поднимая доходность по процентам , так как держатели ОГВЗ понимают , что ни кто не сможет платить такие проценты долго или не долго .

Интересно будет встретить 1 февраля 2021 .
Опять же должны цену поднять .
Думаю , что и ограничения в 300 квт , после которой нужно платить 3,с чем то долго не продержится .
Скорее всего 250 квт сделают ограничение скоро .
Это все читается в поведении чиновников , просто их нужно внимательно слушать , они всегда предупреждают .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:33

  холява написав:Поводимому МВФ запало в память свободное обращение с деньгами выделенными на борьбу с ковид .


возможно, если распилы - это была самодеятельность, то это дорого будет стоить
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:47

  Амвросий написав:
  холява написав:Поводимому МВФ запало в память свободное обращение с деньгами выделенными на борьбу с ковид .


возможно, если распилы - это была самодеятельность, то это дорого будет стоить

Это дорого будет стоить пересичным.
А прикорытным - только профиты
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 22:53

Нацбанк ввёл новые валютные правила. Они вступают в силу уже с завтрашнего дня.

Два из них очень интересны для людей.

1. Банкам и финансовым компаниям, владеющими терминалами самообслуживания (располагаются не только в банках, но и в ТРЦ, супермаркетах, на улице) позволили менять инвалюту на гривну, т.е. проводить валютообмен.

Это значит, что человек сможет вставить евро или долларовую банкноту в аппарат, и получить гривну на счет по указанному курсу. Будет происходить две вещи сразу: валютообмен и перевод наличных в безналичную форму.

Все будет работать только в одну сторону: если человек захочет обменять инвалюту на гривну, то есть, когда происходит продажа доллара и евро.

В обратную сторону это работать не будет. То есть купить так инвалюту не получится.

2. Физлицам разрешили покупать/продавать инвалюту на условиях "форвард".

На условиях форвард - значит с поступлением средств в будущем времени (не в момент заключения сделки) по курсу, зафиксированному на текущий момент.

Это позволит вкладчикам больше зарабатывать на своих депозитах.

То есть вкладывать инвалюту, но получать процент, как в гривневом депозите, а в конце срока вложения возвращать свой доллар или евро. Средняя ставка по долларовому депозиту на 12 месяцев сейчас составляет 1,22% годовых, а по гривневому - 8,8% годовых.

"Вкладчик сможет принести в банк доллар и заключить с банком сразу два договора: не только депозитный, но и форвардный. Он обменяет свой доллар на гривну и внесет его на гривневый депозит под соответствующую ставку. Но также заключит договор о покупке доллара в будущем времени - в конце срока депозита, скажем, через 12 месяцев, причем по зафиксированному сегодня курсу. Чтобы не случилось через 12 месяцев, человек получит доллар по оговоренному курсу. В этом суть такой услуги, как форвард. В итоге вкладчик ничего не потеряет: получит более высокую (гривневую) ставку и вернет свои доллары в конце действия депозита".

Телеграм "ворожого сайту".

В понедельник "дорогая редакция" выйдет на работу и выдаст эту новость как свою, где её "разрешено" будет прочитать.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:В понедельник "дорогая редакция" выйдет на работу и выдаст эту новость как свою, где её "разрешено" будет прочитать.

Прям такая вокруг конспирация :)
Все желающие могут прочитать эту новость в оригинале.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:04

  Вкладчик1234 написав:
возможно, если распилы - это была самодеятельность, то это дорого будет стоить

Это дорого будет стоить пересичным.
А прикорытным - только профиты[/quote]

Так было всегда ,при любом президенте .
Это жуткое наследие коммунизма и пролетариев , которые книги рассматривали исключительно как туалетную бумагу .
И поверьте их сейчас преобладание .
холява
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