холява написав:Скорее всего 250 квт сделают ограничение скоро . Это все читается в поведении чиновников , просто их нужно внимательно слушать , они всегда предупреждают .
Думаю, посвятить очередные 30 изучению поведения чиновников в дикой среде их обитания, можно лишь с одной высокой из пальца целью, а именно написания по благополучном прошествии историко-мемуарного труда в стиле "Мое субъективное отношение...". Все остальное где подобные виды должны осуществлять делегированную им прозрачную и невидимую муравьиную работу в отношении обеспечения жизнедеятельности и комфортности на должном уровне в таком собирательном образе, как страна, по меньшей мере расточительно, учитывая среднюю продолжительность жизни в 66. Подобная расточительная жизнь редко приносит удовольствие.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 16 січ, 2021 23:09, всього редагувалось 1 раз.
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холява написав:Скорее всего 250 квт сделают ограничение скоро . Это все читается в поведении чиновников , просто их нужно внимательно слушать , они всегда предупреждают .
Думаю, посвятить очередные 30 изучению поведения чиновников в дикой среде их обитания, можно лишь с одной высокой из пальца целью, а именно написания по благополучном прошествии историко-мемуарного труда в стиле "Мое субъективное отношение...". Все остальное где подобные виды должны осуществлять делегированную им прозрачную и невидимую муравьиную работу в отношении обеспечения жизнедеятельности и комфортности на должном уровне в таком собирательном образе, как страна, по меньшей мере расточительно, учитывая среднюю продолжительность жизни в 66. Подобная расточительная жизнь редко приносит удовольствие.