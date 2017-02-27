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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7151715271537154>
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:08

  холява написав:Скорее всего 250 квт сделают ограничение скоро .
Это все читается в поведении чиновников , просто их нужно внимательно слушать , они всегда предупреждают .

Думаю, посвятить очередные 30 изучению поведения чиновников в дикой среде их обитания, можно лишь с одной высокой из пальца целью, а именно написания по благополучном прошествии историко-мемуарного труда в стиле "Мое субъективное отношение...". Все остальное где подобные виды должны осуществлять делегированную им прозрачную и невидимую муравьиную работу в отношении обеспечения жизнедеятельности и комфортности на должном уровне в таком собирательном образе, как страна, по меньшей мере расточительно, учитывая среднюю продолжительность жизни в 66. Подобная расточительная жизнь редко приносит удовольствие.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 16 січ, 2021 23:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:09

  Сибарит написав:
  Вкладчик1234 написав:В понедельник "дорогая редакция" выйдет на работу и выдаст эту новость как свою, где её "разрешено" будет прочитать.

Прям такая вокруг конспирация :)
Все желающие могут прочитать эту новость в оригинале.

Вот взяли и лишили редакцию работы :)

А кто-то бы гуглил, копирайтил, выдавал "уникальный" текст
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:16

  холява написав:
  Вкладчик1234 написав:Это дорого будет стоить пересичным.
А прикорытным - только профиты


Так было всегда ,при любом президенте .
Это жуткое наследие коммунизма и пролетариев , которые книги рассматривали исключительно как туалетную бумагу .
И поверьте их сейчас преобладание .

Наследие если не стало лучшим, то просто обязано соответствовать. Но абсолютно не припомню, чтобы до 2015 уничтожали книги так, как это стали делать.
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:17

  Вкладчик1234 написав:Все будет работать только в одну сторону: если человек захочет обменять инвалюту на гривну, то есть, когда происходит продажа доллара и евро.

В обратную сторону это работать не будет. То есть купить так инвалюту не получится.


Тоесть валютный пылесос в одну сторону :lol:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:20

  ruvex написав:
  холява написав:
  Вкладчик1234 написав:Это дорого будет стоить пересичным.
А прикорытным - только профиты


Так было всегда ,при любом президенте .
Это жуткое наследие коммунизма и пролетариев , которые книги рассматривали исключительно как туалетную бумагу .
И поверьте их сейчас преобладание .

Наследие если не стало лучшим, то просто обязано соответствовать. Но абсолютно не припомню, чтобы до 2015 уничтожали книги так, как это стали делать.

Перефразируя:
"Всё сожгут, а "мочи манту" - останется" :)

*и "фильмы" Сенцова
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:28

  ruvex написав:
  холява написав:Скорее всего 250 квт сделают ограничение скоро .
Это все читается в поведении чиновников , просто их нужно внимательно слушать , они всегда предупреждают .

Думаю, посвятить очередные 30 изучению поведения чиновников в дикой среде их обитания, можно лишь с одной высокой из пальца целью, а именно написания по благополучном прошествии историко-мемуарного труда в стиле "Мое субъективное отношение...". Все остальное где подобные виды должны осуществлять делегированную им прозрачную и невидимую муравьиную работу в отношении обеспечения жизнедеятельности и комфортности на должном уровне в таком собирательном образе, как страна, по меньшей мере расточительно, учитывая среднюю продолжительность жизни в 66. Подобная расточительная жизнь редко приносит удовольствие.


Здорово ,,,,,.Правда .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 23:33

  Вкладчик1234 написав:Перефразируя:
"Всё сожгут, а "мочи манту" - останется" :)

*и "фильмы" Сенцова

Проще переписывать историю, нежели творить новую.
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 02:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Телеграм "ворожого сайту".
Що за сайт такий ворожий що його тут кожного дня згадують?
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 07:14

  Амвросий написав:
  Вкладчик1234 написав:Все будет работать только в одну сторону: если человек захочет обменять инвалюту на гривну, то есть, когда происходит продажа доллара и евро.

В обратную сторону это работать не будет. То есть купить так инвалюту не получится.


Тоесть валютный пылесос в одну сторону :lol:

Готовят все возможные каналы и способы для скупки у населения последних заначек по курсу 24. Осталось разрешить принимать валюту в супермаркетах и аптеках.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 09:09

  vitaliian написав:Готовят все возможные каналы и способы для скупки у населения последних заначек по курсу 24. Осталось разрешить принимать валюту в супермаркетах и аптеках.


Виталий, Вы производите впечатление умного человека. Не уподобляйтесь fin'у, если только это не Ваш второй ник. От того, что Вы 100 раз напишете "будет курс 24", он не станет. А выглядеть будете...не очень.

То же самое адресую тем, кто кричит, "через месяц будет 30". Не будет 30 через месяц.
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