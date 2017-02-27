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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 січ, 2021 09:34
vitaliian написав: DmitryK написав:
Виталин снова переобулся. то вещал про 1.4 к концу 2020, а теперь оказывается доллар укрепиться,до 1.19... это все просто пальцем в небо смотрите на факты, а не прогнозы.
Подпись читай потом пиши. Я не обещал 1,4 в январе 2021
vitaliian написав:
вангую осенью 1,3 а зимой-весной 1,4
Виталя, я понимаю, что сам запутался в своих прогнозах, но не надо щеки дуть и строить гуру плз...
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DmitryK
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Додано: Нед 17 січ, 2021 09:44
Искатель написав: vitaliian написав:
Готовят все возможные каналы и способы для скупки у населения последних заначек по курсу 24. Осталось разрешить принимать валюту в супермаркетах и аптеках.
Виталий, Вы производите впечатление умного человека. Не уподобляйтесь fin'у, если только это не Ваш второй ник. От того, что Вы 100 раз напишете "будет курс 24", он не станет. А выглядеть будете...не очень.
То же самое адресую тем, кто кричит, "через месяц будет 30". Не будет 30 через месяц.
Открою секрет мне всё равно какой будет курс 24 или 34, в этом посте исключительно юмор, смысл которого в том что если поставить терминалы по приему валюты на каждом углу, валюты больше не станет, глупая и бесполезная затея. Ещё можно яблоки в терминалах продавать. Не относитесь к моим постам серьёзно, воспринимайте их как юмор.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
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vitaliian
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