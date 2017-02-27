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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7151715271537154
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 09:34

  vitaliian написав:
  DmitryK написав:Виталин снова переобулся. то вещал про 1.4 к концу 2020, а теперь оказывается доллар укрепиться,до 1.19... это все просто пальцем в небо смотрите на факты, а не прогнозы.

Подпись читай потом пиши. Я не обещал 1,4 в январе 2021


  vitaliian написав:вангую осенью 1,3 а зимой-весной 1,4


Виталя, я понимаю, что сам запутался в своих прогнозах, но не надо щеки дуть и строить гуру плз...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 09:44

  Искатель написав:
  vitaliian написав:Готовят все возможные каналы и способы для скупки у населения последних заначек по курсу 24. Осталось разрешить принимать валюту в супермаркетах и аптеках.


Виталий, Вы производите впечатление умного человека. Не уподобляйтесь fin'у, если только это не Ваш второй ник. От того, что Вы 100 раз напишете "будет курс 24", он не станет. А выглядеть будете...не очень.

То же самое адресую тем, кто кричит, "через месяц будет 30". Не будет 30 через месяц.

Открою секрет мне всё равно какой будет курс 24 или 34, в этом посте исключительно юмор, смысл которого в том что если поставить терминалы по приему валюты на каждом углу, валюты больше не станет, глупая и бесполезная затея. Ещё можно яблоки в терминалах продавать. Не относитесь к моим постам серьёзно, воспринимайте их как юмор. На страницах форума я не занимаюсь аналитикой, никаких графиков и расчетов не выкладываю.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 09:58

  DmitryK написав:
  vitaliian написав:вангую осенью 1,3 а зимой-весной 1,4


Виталя, я понимаю, что сам запутался в своих прогнозах, но не надо щеки дуть и строить гуру плз...

А вы перестаньте строить как будто я вам что то должен, и жертву не сбывшихся прогнозов.
Ранее я писал что любые прогнозы либо сбываются либо нет. Я думал что по дефолту это понятно любому разумному человеку.

Если бы мои прогнозы сбывались хотя бы на 90% я бы тихо делал миллионы в другом месте, а не сидел здесь с вами на форумах. Казалось бы простая истина, но приходится объяснять, каждому кто пришел на форум получить на шару точные цифры и не получил их.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

это самр собой, твои прогнозы никто и не воспринимает всерьез. просто не нужно отказываться от своих же слов, просто признай, да, прогноз в молоко да и все... а не "не было такого прогноза"
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:21

Доходи місцевих бюджетів за 2020 недовиконано вперше щонайменше за останні 5 років, хоча аналітики відзначають, що рівень невиконання є несуттєвим - 1,6% від плану.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

Серед ключових факторів у центрі відзначили нижчі від планових надходження від ПДФО, нижчі надходження від єдиного податку, який сплачують підприємці на спрощеній системі, податку на майно, і туристичного збору. А також нижчі надходження від податку на прибуток підприємств.

"Відповідно і виконання видатків є меншим. Так, за січень-листопад 2020 року (останні наявні дані) річний план видатків було виконано на 76,71%. Це - нижче, ніж показники 2019 (79,02%) та 2018 (78,92%) років", - йдеться у повідомленні.

Найкраще профінансували медичну галузь, соцзахист та сферу освіти. Найгірше - охорону довкілля та економічний розвиток
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:46

  DmitryK написав:это самр собой, твои прогнозы никто и не воспринимает всерьез. просто не нужно отказываться от своих же слов, просто признай, да, прогноз в молоко да и все... а не "не было такого прогноза"

Вы определитесь, если мои прогнозы никто не воспринимает всерьёз зачем тогда их запоминать чтобы рыться в истории и цитировать? запоминайте и цитируйте то что вы воспринимаете)

Про уровень интеллекта тех кто пришел на форум получить на шару точные прогнозы я уже писал.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 10:57

Глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак отримує зарплату в розмірі 625 тисяч гривень.

Керівник компанії зазначив, що вона менша за ринковий рівень для такої компанії.

"Така зарплата у мене була 25 років тому, коли я займався бізнесом у "Київстарі", потім у "ТНК-ВР". Вона нижча за ринковий рівень для такого підприємства, як "Укрзалізниця"", – сказав він.

Жмак додав, що його зарплата також менша від тієї, яку отримував попередній керівник Євген Кравцов і яка викликала широкий резонанс у суспільстві.

Водночас він заявив, що не може назвати зарплату членів наглядової ради, уточнивши тільки, що її розмір встановлює Кабінет міністрів.
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