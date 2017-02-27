Виталя, я понимаю, что сам запутался в своих прогнозах, но не надо щеки дуть и строить гуру плз...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 січ, 2021 09:34
Виталя, я понимаю, что сам запутался в своих прогнозах, но не надо щеки дуть и строить гуру плз...
Додано: Нед 17 січ, 2021 09:44
Открою секрет мне всё равно какой будет курс 24 или 34, в этом посте исключительно юмор, смысл которого в том что если поставить терминалы по приему валюты на каждом углу, валюты больше не станет, глупая и бесполезная затея. Ещё можно яблоки в терминалах продавать. Не относитесь к моим постам серьёзно, воспринимайте их как юмор. На страницах форума я не занимаюсь аналитикой, никаких графиков и расчетов не выкладываю.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Додано: Нед 17 січ, 2021 09:58
А вы перестаньте строить как будто я вам что то должен, и жертву не сбывшихся прогнозов.
Ранее я писал что любые прогнозы либо сбываются либо нет. Я думал что по дефолту это понятно любому разумному человеку.
Если бы мои прогнозы сбывались хотя бы на 90% я бы тихо делал миллионы в другом месте, а не сидел здесь с вами на форумах. Казалось бы простая истина, но приходится объяснять, каждому кто пришел на форум получить на шару точные цифры и не получил их.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Додано: Нед 17 січ, 2021 10:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
это самр собой, твои прогнозы никто и не воспринимает всерьез. просто не нужно отказываться от своих же слов, просто признай, да, прогноз в молоко да и все... а не "не было такого прогноза"
Додано: Нед 17 січ, 2021 10:21
Доходи місцевих бюджетів за 2020 недовиконано вперше щонайменше за останні 5 років, хоча аналітики відзначають, що рівень невиконання є несуттєвим - 1,6% від плану.
Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.
Серед ключових факторів у центрі відзначили нижчі від планових надходження від ПДФО, нижчі надходження від єдиного податку, який сплачують підприємці на спрощеній системі, податку на майно, і туристичного збору. А також нижчі надходження від податку на прибуток підприємств.
"Відповідно і виконання видатків є меншим. Так, за січень-листопад 2020 року (останні наявні дані) річний план видатків було виконано на 76,71%. Це - нижче, ніж показники 2019 (79,02%) та 2018 (78,92%) років", - йдеться у повідомленні.
Найкраще профінансували медичну галузь, соцзахист та сферу освіти. Найгірше - охорону довкілля та економічний розвиток
Додано: Нед 17 січ, 2021 10:46
Вы определитесь, если мои прогнозы никто не воспринимает всерьёз зачем тогда их запоминать чтобы рыться в истории и цитировать? запоминайте и цитируйте то что вы воспринимаете)
Про уровень интеллекта тех кто пришел на форум получить на шару точные прогнозы я уже писал.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Додано: Нед 17 січ, 2021 10:57
Глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак отримує зарплату в розмірі 625 тисяч гривень.
Керівник компанії зазначив, що вона менша за ринковий рівень для такої компанії.
"Така зарплата у мене була 25 років тому, коли я займався бізнесом у "Київстарі", потім у "ТНК-ВР". Вона нижча за ринковий рівень для такого підприємства, як "Укрзалізниця"", – сказав він.
Жмак додав, що його зарплата також менша від тієї, яку отримував попередній керівник Євген Кравцов і яка викликала широкий резонанс у суспільстві.
Водночас він заявив, що не може назвати зарплату членів наглядової ради, уточнивши тільки, що її розмір встановлює Кабінет міністрів.
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